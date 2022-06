ChristenUnie is woest en roept om actie na ‘moreel verwerpelijk’ besluit AZ

Donderdag, 16 juni 2022

De ChristenUnie tekent protest aan tegen de nieuwe shirtsponsor van AZ, zo meldt het Noordhollands dagblad donderdag. Komend seizoen speelt de club uit Alkmaar met online gokbedrijf Kansino op het shirt. Daarmee is Kansino het eerste online casino dat shirtsponsor wordt in de Eredivisie. De christelijke partij kaart de kwestie via vragen aan bij bij het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar.

ChristenUnie-raadslid Ronald van Veen reageert verbolgen op het besluit van de club. “Het is ons duidelijk dat AZ legaal gezien niets verkeerd doet. Wel vinden wij het moreel verwerpelijk om een voetbalclub te laten sponsoren door een sector die zo veel sociale ellende veroorzaakt”. Als het aan Van Veen ligt stopt de gemeente met de skybox bij AZ. Ook moet de club fans wijzen op de gevaren van online gokken en de gevolgen van een gokverslaving.

“Dagelijks komt de gemeente in contact met gokverslaafden. Via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning, red.), uitkeringen en politie en justitie zien we de kwalijke gevolgen van deze verslaving terugkeren op het bordje van de belastingbetaler, om nog maar te zwijgen van de sociale ellende die hierdoor ontstaat.” Van Veen vervolgt. “Gezinnen worden verscheurd, zeer grote schulden ontstaan en zelfs dakloosheid en gebruik van kalmerende middelen zijn soms het gevolg van een uit de hand gelopen ’spelletje’.”

AZ is komend seizoen niet de enige club met een sponsor uit de gokindustrie op het shirt. Bij Vitesse zal BetCity op de rug komen te staan. Promovendus FC Volendam heeft ook een deal met dit bedrijf. Het driejarige contract werd al voor de promotie naar de Eredivisie ondertekend. Feyenoord en PSV spelen sinds 2020 met de Nederlandse Loterij/Toto op de schouder.