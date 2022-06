Vinícius Júnior ondertekent supercontract met ‘anti-staatsclub-clausule’

Donderdag, 16 juni 2022 om 16:20 • Yvo van Dorst • Laatste update: 16:53

Vinícius Júnior gaat een nieuw contract tekenen bij Real Madrid. De 21-jarige aanvaller tekent volgens Fabrizio Romano tot medio 2026 bij de Spaanse club. Ook wordt zijn verplichte afkoopclausule opgehoogd naar een bedrag van één miljard euro, in de Spaanse media ook wel de 'anti-staatsclub-clausule' genoemd, bedoeld om de eigenaren van Paris Saint-Germain en Manchester City uit respectievelijk Qatar en Abu Dhabi af te schrikken.

Met zijn nieuwe contract zal de Braziliaan een van de best betaalde spelers in de selectie worden. De huidige verbintenis van Vinícius loopt tot medio 2024. Hij beleefde dit seizoen zijn grote doorbraak bij de Spaanse grootmacht. In de competitie wist hij in 35 duels 17 keer te scoren en gaf hij 13 keer een assist. In de Champions League wist hij ook nog eens vier goals te maken en er zeven voor te bereiden in dertien wedstrijden. In totaal speelde de vleugelspits 170 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij 34 keer het net wist te vinden..

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De meest memorabele daarvan was het doelpunt dat Vinícius in mei maakte in de Champions League-finale tegen Liverpool (1-0 winst). De club beleefde dit jaar een droomseizoen onder trainer Carlo Ancelotti, waarin naast de Champions League ook de titel in LaLiga werd binnengehaald. Real eindigde met dertien punten voorsprong op zijn naaste belager FC Barcelona. Ook wonnen de Madrilenen begin dit jaar de Spaanse Supercup door in Saudi-Arabië met 2-0 van Athletic Club te winnen.

Real Madrid versterkte zich deze transferzomer al met Antonio Rüdiger en Aurélien Tchouameni, maar volgens de president van de club, Florentino Pérez, zijn dat voorlopig de laatste aanwinsten. De bestuurder wil enkel nog kijken naar nieuwe spelers als er anderen vertrekken. “Op dit moment willen wij geen spelers meer aantrekken. Dit hangt natuurlijk wel altijd af van wie er vertrekken in de periode tot augustus. Als dit zo is dan kijken we naar betaalbare en goede opties als vervanging van deze spelers”, vertelt Pérez in een interview bij El Chiringuito.