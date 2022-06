Uittocht naar Ligue 1 moet einde maken aan moeizame relatie met AZ-fans

Donderdag, 16 juni 2022

Zakaria Aboukhlal speelt komend seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in het AFAS Stadion. De 22-jarige buitenspeler van AZ zou volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano in verregaande onderhandelingen zijn met Toulouse FC. De Franse promovendus neemt Aboukhlal bij een akkoord definitief over van AZ. Zijn contract loopt in Alkmaar nog tot medio 2023, waardoor AZ naar verwachting een transfersom zal krijgen.

Aboukhlal kwam in de zomer van 2019 voor twee miljoen over van PSV. Dat bedrag was opvallend aangezien de Marokkaans international slechts twee duels speelde in de Eindhovense hoofdmacht. Bij AZ kon de buitenspeler zich nooit echt in de basiself vechten. In het afgelopen seizoen speelde hij, voornamelijk als invaller, inclusief play-offs 34 wedstrijden in de Eredivisie. Daarin wist hij vijf keer te scoren. Aboukhlal moest het onder trainer Pascal Jansen voornamelijk met invalbeurten doen. Van zijn 34 optredens verscheen hij slechts 5 keer aan de aftrap. 29 keer werd hij ingebracht.

Moroccan winger Zakaria Aboukhlal is on verge of signing for Toulouse on a permanent deal from AZ Alkmaar. Talks are at final stages. ?????? #trasfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022

Aboukhlal staat er in Alkmaar niet goed op bij een deel van de fans. In de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-0) kwam hij in de 87ste minuut binnen de lijnen en werd hij door de supporters 'onthaald' met een fluitconcert. Een minuut later scoorde hij. Tijdens het vieren trok hij zijn shirt uit en haalde hij zijn gram bij de harde kern van AZ. Voor de camera bij ESPN legde Aboukhlal zijn reactie uit. "Het is niet de eerste keer, ik vind het een beetje lachwekkend. Ik denk dat ik vaak belangrijk ben geweest voor het team, voor de club en voor de fans. De manier waarop zij handelen vind ik kinderachtig. Dan krijg je zo'n reactie. Waar het vandaan komt moet je aan de fans vragen."

Bij Toulouse zou Aboukhlal met enkele medespelers gewoon in het Nederlands kunnen blijven communiceren. De club heeft Stijn Spierings en Branco van den Boomen onder contract staan. Vooral laatstgenoemde drukte in het afgelopen kampioensjaar in de Ligue 2 zijn stempel. Van den Boomen scoorde in 37 wedstrijden 12 keer en gaf daarnaast 21 assists. De middenvelder heeft inmiddels aangegeven zeker in Toulouse te blijven. Ook Spierings fungeert als basisklant. De middenvelder kwam afgelopen seizoen tot 35 wedstrijden, waarvan 32 als starter.