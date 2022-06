Pogba geeft United in docu steek onder water: ‘Hoe kun je dat zeggen?'

Donderdag, 16 juni 2022 om 14:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:47

Paul Pogba heeft openlijk zijn ongenoegen geuit over de contractonderhandelingen met Manchester United. De middenvelder vertrekt deze zomer transfervrij, maar had vorig jaar de mogelijkheid om zijn aflopende contract te verlengen bij de Engelse grootmacht. Volgens Pogba heeft United echter 'nooit een aanbieding gedaan'. In de documentaire The Pogmentary, die vrijdag op Amazon Prime wordt uitgebracht, spreekt de Fransman zijn ongenoegen uit over het onvermogen van United om hem langer binnenboord te houden.

Pogba lijkt zijn carrière te vervolgen bij Juventus, de club die hij tussen 2012 en 2016 ook al diende. Naar verluidt ligt er een contract klaar voor vier seizoenen voor de 29-jarige middenvelder. Ook United had volgend seizoen graag de beschikking gehad over Pogba, maar deed volgens de Frans international een aanbod waar onvoldoende waardering uit sprak. "Ze bluffen", is te horen in een vrijgegeven scene uit de documentaire waarin Pogba in gesprek is met zijn inmiddels overleden zaakwaarnemer Mino Raiola. "Hoe kan je zeggen dat je een speler absoluut wil houden en hem niets aanbieden? Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De middenvelder zou na zes jaar op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging en een nieuwe omgeving. Na onder meer drie prijzen te hebben gewonnen onder José Mourinho staat Pogba voor een terugkeer bij de club die hem tien jaar geleden ook al overnam van United. "Mijn gedachtegang is om Manchester United te laten zien dat ze een fout hebben gemaakt door te wachten om mij een nieuw contract te geven", zei hij verder in een uittreksel dat werd ingezien door the Athletic. "En om andere clubs te laten zien dat Manchester een fout heeft gemaakt door mij geen contract aan te bieden."

United probeerde het contract van Pogba vorig jaar zomer te verlengen onder verbeterde voorwaarden. Zo zou de middenvelder 350.000 euro per week gaan verdienen, maar dat was dus niet voldoende voor de Fransman. In de documentaire is te zien hoe Pogba, terwijl hij door de straten van Miami rijdt, een telefoongesprek voert met Raiola. De inmiddels overleden belangenbehartiger legt de middenvelder het aanbod met het riante weeksalaris voor, maar Pogba is duidelijk duidelijk niet onder de indruk van het voorstel en liet dat middels bovenstaande bewoordingen weten. Vermoedelijk wordt zijn overgang naar Juventus begin juli wereldkundig gemaakt.