‘Ontwikkelingen in Barcelona maken nieuwe kopman in race om De Ligt’

Donderdag, 16 juni 2022 om 10:53 • Tom Rofekamp

Chelsea leidt de race om de handtekening van Matthijs de Ligt, aldus La Gazzetta dello Sport. De 22-jarige verdediger van Juventus wordt door tal van Europese grootmachten begeerd, maar the Blues hebben door recente ontwikkelingen extra reden om vaart achter zijn komst te zetten. Jules Koundé was aanvankelijk defensieve target nummer één voor Chelsea, maar volgens Esport3 heeft Barcelona de beste papieren om laatstgenoemde binnen te halen.

La Gazzetta dello Sport schreef vorige week dat Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain en Barcelona allen strijden om de krabbel van De Ligt. De mandekker heeft in Turijn nog een contract tot medio 2024 en wordt gezien als een van de leiders van de toekomst, maar twijfelt vooralsnog om zijn verbintenis te verlengen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano schreef begin juni dat De Ligt dat alleen wil doen als zijn afkoopclausule, die 120 miljoen euro bedraagt, wordt verlaagd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Diezelfde clausule maakt ook dat de 38-voudig Oranje-international te duur is bevonden voor Barcelona, dat kampt met financiële problemen. Chelsea zou wel bereid zijn aan de afkoopsom te voldoen. De nummer drie van het afgelopen Premier League-seizoen ziet Andreas Christensen sowieso vertrekken (waarschijnlijk naar Barcelona), terwijl César Azpilicueta en Marcos Alonso ook bovenaan het lijstje prijken in Catalonië. De Ligt zou het dreigende gat in de Londense defensie gedeeltelijk kunnen vullen.

De Ligt, afgelopen dinsdag nog aanvoerder van het Nederlands elftal in het Nations League-duel met Wales (3-2 winst), is doorgaans basisspeler bij Juventus. Afgelopen seizoen kwam hij tot 42 duels, waarvan hij er 40 vanaf het startsignaal meemaakte. In totaal staat de teller sinds zijn overstap van Ajax in 2019 op 117 wedstrijden. De Ligt gaf de voorbije interlandperiode aan tegenover de NOS aan 'dat het een speerpunt is dat hij zich kan blijven ontwikkelen'. Dat zal ook zijn met het oog op het WK in Qatar, waar hij Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké voor zich in de pikorde lijkt te moeten dulden.