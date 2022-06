Heeft Enschede goud in handen? ‘Geloof me, de topclubs zitten te slapen’

Donderdag, 16 juni 2022 om 09:42 • Tom Rofekamp

Ricky van Wolfswinkel is vol lof over Mees Hilgers. De 21-jarige verdediger beleefde afgelopen seizoen zijn absolute doorbraak bij het FC Twente dat vierde werd in de Eredivisie. Mede vanwege blessureleed kwam Hilgers 'slechts' tot 24 competitiewedstrijden, waarin hij volgens Van Wolfswinkel aantoonde klaar te zijn voor een stap hogerop. "Geloof me."

In gesprek met Voetbal International blikt Van Wolfswinkel terug op het afgelopen seizoen, waarin Twente zich onder leiding van trainer Ron Jans verzekerde van de derde voorronde van de Conference League. Spits Van Wolfswinkel had daar een groot aandeel in met 16 competitietreffers. "Er is iets ontstaan", vindt hij. "Een hecht team met spelers die voor elkaar door het vuur gingen. En met een staf, die het beste uit de ploeg wist te halen. De sfeer was heel goed, de lach is de basis voor succes. Daar geloof ik echt in."

Van Wolfswinkel noemt meerdere spelers die volgens hem de slagkracht van Twente flink hebben doen toenemen. Doelman Lars Unnerstall komt ter sprake, net als Michal Sadílek, die gehuurd werd van PSV (en voor anderhalf miljoen euro definitief werd overgenomen van de Eindhovenaren). Maar één teamgenoot van Van Wolfswinkel wordt getipt als potentiële versterking voor de binnenlandse topclubs: "Mees Hilgers. Geloof me, de topclubs zitten te slapen. Als ik Feyenoord was, zou ik hem direct halen."

Hilgers speelde tot 2011 bij Sparta Nijkerk, voordat hij in de jeugd van FC Twente belandde. In het seizoen 2020/21 debuteerde de verdediger in het eerste elftal: bij een zege op Ajax kwam hij tien minuten voor tijd in het veld als rechtsback. Momenteel staat de teller op 29 wedstrijden in Twente 1. Afgelopen maart sprak Hilgers nog uit 'zijn debuut voor Jong Oranje deze zomer nog te willen maken', wat gegeven de recente interlandperiode nog te vroeg bleek. De geboren Amersfoorter kan vanwege zijn roots ook kiezen voor een interlandloopbaan bij Indonesië.