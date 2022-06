Donderdag, 16 Juni 2022

Dest kan troef zijn in touwtrekken met Chelsea

De transfer van Yves Bissouma is een kwestie van tijd. Tottenham Hotspur is een bedrag van 29 miljoen euro plus bonussen overeengekomen met Brighton & Hove Albion; de medische keuring staat zelfs al gepland. (Fabrizio Romano)

Mocht Ángel Di Maria deze zomer niet naar Turijn komen, heeft Juventus niet alleen David Neres in het vizier. Ook Nicolò Zaniolo en ex-FC Groningen-aanvaller Filip Kostic prijken hoog op het lijstje. (GOAL)

Niet Chelsea, maar Barcelona ligt op poleposition om Jules Koundé over te nemen van Sevilla. Gedacht wordt aan een bedrag van 55 tot 60 miljoen euro plus een speler, waarbij Sergino Dest een nadrukkelijke optie is. (esport3)

Real Madrid wil zich gaan versterken met Jude Bellingham. De groeibriljant van Borussia Dortmund moet echter pas vanaf het seizoen 2023/24 aansluiten bij de Koninklijke, gegeven het huidige teveel aan non-EU-spelers . (Cadena SER)

Fiorentina is in gesprek met Shakhtar Donetsk over een transfer van Dodo. I Viola bereiden een openingsbod van tien miljoen euro voor op de Braziliaan, die ook op het lijstje staat van PSV. (Fabrizio Romano)