Florentino Pérez houdt zich niet in op Spaanse tv: ‘Dit was niet míjn Mbappé’

Donderdag, 16 juni 2022 om 08:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:35

Florentino Pérez heeft in een uitgebreid interview met El Chiringuito uitgebreid zijn licht laten schijnen op de mislukte transfer van Kylian Mbappé. De Franse steraanvaller leek lange tijd op weg te zijn naar Real Madrid, maar koos half mei toch voor een lucratieve contractverlenging bij Paris Saint-Germain. Pérez toont verrassend genoeg veel begrip voor de beslissing van Mbappé, die de president van de Koninklijke op een gegeven moment niet eens meer wílde tekenen.

PSG maakte eind mei bekend dat Mbappé zijn in juni aflopende contract met drie jaar verlengd had tot medio 2025. Le Parisien meldde even daarvoor dat daar een netto jaarsalaris van vijftig miljoen euro per seizoen en een netto tekenpremie van honderd miljoen euro tegenover stond. Eerder die week leek Real Madrid nog de beste papieren te hebben om Mbappé te tekenen. De 23-jarige goalgetter had zelfs al een mondeling akkoord met de club, maar vroeg om meer bedenktijd en ging uiteindelijk toch op het voorstel van zijn huidige werkgever in.

Daar menig Spanjaard flink kwaad sprak van Mbappés gedrag, wil Pérez daar niet aan. "Mbappé heeft me niet verraden", zegt de president van Real bij het Spaanse programma. "Mbappé heeft ons verteld dat het zijn droom was om voor Real Madrid te spelen, heel, heel vaak. Maar alles veranderde in vijftien dagen vanwege politieke en economische druk. Het was niet makkelijk voor Mbappé om telefoontjes van de Franse president te ontvangen, die hem vertelde om zijn huidige club niet te verlaten. Als je dan naar Qatar gaat (de familie van Mbappé, die zijn belangen behartigt, onderhandelde naar verluidt in Doha over de toekomst van de aanvaller bij PSG, red.) en ze bieden je dingen aan die je gek maken, dingen die waarschijnlijk buiten proportie zijn..."

Pérez merkte dat de toenaderingen vanuit Frankrijk in Qatar iets met zijn gewenste aanvalsleider deden. "Hij stuurde me een bericht en ik gaf hem antwoord. Ik zag toen dezelfde Mbappé al niet meer, de Mbappé die we wilden. PSG bood hem aan om de leider van het project te worden, dat veranderde alles. Geen speler in de geschiedenis van Real Madrid heeft boven de rest gestaan. Dit is een collectief project, we gaan geen transfer maken die de gemeenschap op het spel zet."

Toch wil Pérez een toekomstige overstap van Mbappé naar de Spaanse landskampioen alles behalve uitsluiten. " Real zal altijd open staan om spelers aan te trekken die begrijpen dat niemand groter is dan de club. Onmogelijk in drie jaar? In drie jaar kan er een hoop veranderen. Ik heb nog nooit gezegd dat het voor altijd over is tussen Mbappé en Real Madrid. Maar ik wil deze Mbappé niet. Dit was niet mijn Mbappé. Ik wilde de echte, die van de droom."