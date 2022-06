John van den Brom vindt nieuwe job en blijft deze keer dichter bij huis

Donderdag, 16 juni 2022 om 07:46 • Tom Rofekamp

John van den Brom wordt de nieuwe hoofdtrainer van Lech Poznan, zo bevestigen bronnen van ESPN. De 55-jarige hoofdtrainer was sinds zijn ontslag bij het Saudi-Arabische Al-Taawon in mei werkloos en gaat voor twee jaar tekenen bij de Poolse landskampioen. Het wordt het vierde buitenlandse avontuur voor Van den Brom.

De voormalig keuzeheer van onder meer Vitesse, AZ en FC Utrecht koos in april nog verrassend voor een dienstverband bij Al-Taawon, maar kreeg al na 37 dagen zijn congé. Opvallend was daarbij dat Van den Brom toen pas één officiële wedstrijd aan het roer had gestaan bij die club. Voor zijn Saudi-Arabische avontuur stond Van den Brom aan het roer bij KRC Genk, waar hij in het seizoen 2020/21 nog de Belgische beker won, maar al vroeg in de jaargang daarop ontslagen werd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Genk en Al-Taawon completeert Anderlecht voor Van den Brom het rijtje met buitenlandse clubs waar hij voorheen de functie van hoofdtrainer bekleedde. Bij Anderlecht werd de oud-middenvelder in het seizoen 2012/13 landskampioen van België. Van den Brom was het langst werkzaam bij AZ, waar hij vijf seizoenen de honneurs waarnam als coach. De geboren Amersfoorter zal in Polen om de prijzen gaan spelen.

Lech Poznan werd afgelopen seizoen onder Maciej Skorza voor het eerst in zeven jaar weer landskampioen van Polen. Het betekende de eerste titel in zeven jaar voor de club, die in totaal acht keer bovenaan de binnenlandse ranglijst eindigde. Skorza hoefde niet weg bij Lech Poznan, maar 'werd geforceerd vanwege belangrijke persoonlijke omstandigheden'. De Pool stond in het seizoen 2014/15 ook al aan het roer bij de club; toen werd Lech Poznan óók kampioen in de Ekstraklasa.