‘Bas Dost officieel benaderd voor overstap naar Feyenoord’

Donderdag, 16 juni 2022 om 00:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:40

Feyenoord beschouwt Bas Dost als de ideale nieuwe spits voor komend seizoen, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde 1908. De 33-jarige spits loopt uit zijn contract bij Club Brugge en is daarmee een goedkope optie voor de Rotterdammers, die een officiële toenaderingspoging hebben gedaan. Feyenoord raakte Cyriel Dessers en Bryan Linssen kwijt en haalde voor de spitspositie al Danilo transfervrij op bij Ajax.

Dost staat sinds anderhalf jaar onder contract bij Club Brugge, dat de aanvaller voor vier miljoen euro overnam van Eintracht Frankfurt. Dost kende een ijzersterke start in België, waarin hij aan de lopende band scoorde. Door de opkomst van toptalent Charles De Ketelaere en sterspeler Noa Lang was Dost afgelopen seizoen vooral bankzitter in Brugge. Toch kwam hij tot een verdienstelijk doelpuntenaantal van 14 in 35 optredens (1416 minuten). In totaal staat Dost op 24 goals in 57 duels voor Club.

Feyenoord heeft behoefte aan een nieuwe nummer 9, nu Linssen naar het Japanse Urawa Red Diamonds is vertrokken en Dessers niet inging op het contractvoorstel vanuit Rotterdam. Dost speelde al 127 wedstrijden in de Eredivisie (bij sc Heerenveen en Heracles Almelo) en maakte daarin 62 treffers. Tussen 2012 en 2018 kwam hij achttien keer uit voor Oranje, maar dat werd geen onverdeeld succes. Met slechts één doelpunt en een hoop teleurstelling nam Dost vier jaar geleden verrassend zelf afscheid van het Nederlands elftal.

Dost doorliep de jeugdopleiding van FC Emmen en brak in 2007 bij die club door op het hoogste niveau. De routinier kan er ook voor kiezen om deze zomer terug te keren bij zijn jeugdliefde, zo maakte Dick Lukkien onlangs bekend. "Voor Emmen zou het perfect zijn als je zo'n jongen kunt toevoegen", aldus de coach van de Drentse club, die onlangs promoveerde naar de Eredivisie. Lukkien voegde toe dat een overstap naar Emmen 'prematuur' is.