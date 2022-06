Goede bekende van Van Gaal wil terug in Oranje: ‘Ik kijk uit naar het WK’

Woensdag, 15 juni 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:49

Timothy Fosu-Mensah zinspeelt op een terugkeer in het Nederlands elftal. De drievoudig Oranje-international hoopt zich het komende halfjaar bij Bayer Leverkusen in de kijker te spelen bij Louis van Gaal. Fosu-Mensah kent de bondscoach van Oranje goed, want hij debuteerde in 2016 onder diens bewind bij Manchester United. "Het WK komt eraan, daar kijk ik ook naar uit", zegt Fosu-Mensah in gesprek met ESPN.

De 24-jarige rechtervleugelverdediger redde het uiteindelijk niet bij Manchester United en werd in januari 2021 verkocht aan Bayer Leverkusen. Daar zette Fosu-Mensah direct een sterke serie neer en zo kwam hij snel in beeld voor het EK, dat vanwege uitstel vorig jaar zomer werd afgewerkt. "Ik raakte eind februari, begin maart geblesseerd en toen waren de interlands. Dat was heel erg jammer. Voor mijn gevoel zat ik er heel dichtbij."

Louis van Gaal geeft Fosu-Mensah in 2016 instructies voor een invalbeurt bij Manchester United.

Tijdens die interlandperiode had Fosu-Mensah een plek in de uiteindelijke EK-selectie willen verdienen, maar zo ver kwam het dus niet. "Wat kun je eraan doen? Je moet vooruit kijken. Het EK heb ik moeten laten schieten." Fosu-Mensah kende vervolgens een teleurstellend seizoen in Duitsland vol blessures, waardoor hij slechts tot acht officiële optredens kwam. Inmiddels is hij hersteld van de zware hamstringblessure die hem sinds eind maart aan de kant hield en heeft hij alle reden om met een positieve blik vooruit te kijken.

"Nu ga ik in de Champions League spelen met Leverkusen. Dat zijn dingen waar ik naar uitkijk. Het WK komt eraan, daar kijk ik ook naar uit. Je weet maar nooit, maar ik ben nu bezig met Leverkusen." De derde en laatste keer dat Fosu-Mensah het Oranje-shirt mocht aantrekken was op 26 maart 2018 in de oefeninterland tegen Portugal (3-0 winst). Een terugkeer bij het Nederlands elftal lijkt op voorhand niet uitgesloten. Denzel Dumfries (Internazionale) wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste rechtsback op het WK, maar Van Gaal zoekt volop naar een stand-in. Hans Hateboer (Atalanta) voldeed in zijn ogen niet en werd dinsdag tegen Wales (3-2 winst) in de rust vervangen.