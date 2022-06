Derksen opnieuw geboycot: ‘Het maakt niet uit, maar is wel grove schande’

Woensdag, 15 juni 2022 om 22:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:18

Johan Derksen vindt het 'belachelijk' en 'een grove schande' dat Vandaag Inside uitgesloten is van deelname aan de verkiezing om de Gouden Televizier-Ring. De analist van het televisieprogramma relativeert dat meteen door te zeggen dat hij zich er niet druk om maakt, maar wil wel graag benadrukken dat de nieuwe talkshow in zijn ogen mee zou moeten dingen.

"Het is een grove schande dat wij niet mee mogen doen omdat wij een spin-off zijn van een ordinair voetbalprogammaatje waar we niets mee te maken willen hebben", zegt Derksen spottend in het promopraatje met Wilfred Genee. "Ze zijn gewoon bang dat wij weer winnen", doelend op de Televizier-zege van voorloper Voetbal International in 2011. "Het is belachelijk, maar ik heb me er nog geen seconde over opgewonden", voegt Derksen daar eenmaal aan tafel aan toe.

"Het interesseert me geen reet, maar het is belachelijk. We zijn natuurlijk een totaal ander programma, totaal andere onderwerpen, het is dagelijks... We hebben geen rellen meer", grapt Derksen. "Zo kun je alles een spin-off noemen." René van der Gijp maakt zich er al helemaal niet druk om. "Laa gaan, we hebben hem al", zegt de oud-rechtsbuiten op karakteristieke wijze.

De organisatie van de tv-ring bracht de uitsluiting dinsdag in de pers. Televizier beroept zich op het reglement, waarin staat: "Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen."