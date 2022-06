Noa Lang vormt ‘politiek incorrecte’ driehoek bij Oranje: ‘Wij zijn onszelf’

Woensdag, 15 juni 2022 om 21:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:42

Noa Lang beschouwt zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal als een startschot voor een hopelijk imposante interlandloopbaan. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge knalde dinsdag tegen Wales (3-2 winst) op overtuigende wijze de openingstreffer binnen en noemt dat 'het ideale scenario'. "Ik heb mijn eerste interlandgoal gemaakt in mijn eigen stad", tekende De Telegraaf in de mixed zone op uit de mond van Lang.

Lang draaide in de zeventiende minuut knap weg bij twee verdedigers van Wales en schoot van veertien meter binnen. Bij het juichen trof hij aan de zijlijn Memphis Depay en Steven Bergwijn, die opgestaan waren vanaf de reservebank voor een applaus. "Het zijn jongens waar ik veel mee ben de afgelopen twee weken", legde Lang uit. "We zijn ook concurrenten van elkaar, maar ik leer vooral veel van hen. En zij zullen ook wel een beetje van mij leren. Zo houden we elkaar scherp."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik denk dat die gasten een beetje hetzelfde zijn als ik", vervolgde de voormalig Ajacied. "We zijn onszelf en gaan niet veranderen omdat mensen willen dat je anders doet dan je bent. Of politiek correcte dingen te zeggen. Ik ben gewoon trots dat ik mezelf ben." Nu de interlandperiode erop zit kan Lang zich volledig focussen op de drukke transferzomer die hem wacht. De vleugelspits sprak publiekelijk uit eigenlijk niet meer terug te willen naar Club Brugge en kan kiezen tussen AC Milan en enkele Engelse clubs.

"Het wordt een heel belangrijke stap, zeker ook met het WK dat eraan komt. Ik ga een keuze maken, waar ik me goed bij voel. Ik ben er nog lang niet uit waar mijn toekomst ligt. Als ik me bij Club Brugge moet melden, dan doe ik dat met alle plezier, want ik houd van Club Brugge. Dan geef ik daar de volle honderd procent. Maar we hebben wel van twee kanten afgesproken, dat het tijd is om te vertrekken, zodat ik me verder kan ontwikkelen." Volgens diverse Italiaanse media heeft Lang al een persoonlijk akkoord met AC Milan.