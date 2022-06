Dani Alves neemt afscheid: ‘Vergeet nooit, zelfs als een leeuw 39 jaar is...’

Woensdag, 15 juni 2022 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Dani Alves bevestigt woensdagavond de berichtgeving over zijn vertrek bij Barcelona. De 39-jarige rechtervleugelverdediger was dolgraag minimaal nog een half jaar in het Camp Nou gebleven, maar kreeg te horen dat zijn contract niet verlengd wordt. "Zoals alles in het leven, gaan de jaren voorbij, lopen de paden uiteen en worden verhalen op verschillende plaatsen geschreven", zo schrijft Alves woensdag op Instagram.

Alves bood zich eind vorig jaar aan om Barça, dat toen sportief in zeer zwaar weer zat, te helpen en sloot op 1 januari voor een minimaal contract aan. De ervaren rechtsback presteerde naar behoren en speelde ondanks zijn leeftijd zestien officiële wedstrijden in een half jaar. De Braziliaan wilde dolgraag blijven en stelde zelfs voor om een contract voor een half jaar te tekenen, zodat hij in ieder geval tot aan het WK in Qatar op het hoogste niveau actief kon blijven. Barcelona zette echter een streep door dat voorstel. Alves heeft al afscheid genomen van zijn medespelers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het is tijd voor mijn afscheid", aldus de Zuid-Amerikaan, die tussen 2008 en 2016 een zeer succesvolle eerste periode bij Barcelona kende en nu dus voor de tweede keer vertrekt. "Ruim acht jaar van mijn leven ben ik verbonden geweest aan de club. Ik wil iedereen bedanken, ook de mensen buiten de schijnwerpers. Ik wil de clubleiding en staf bedanken dat ze een terugkeer mogelijk maakten. Jullie weten niet half hoe blij dat mij heeft gemaakt. Ik hoop dat jullie mijn gestoordheid en dagelijkse portie vrolijkheid niet zullen missen."

Alves verzamelde in zijn tijd als speler van Barcelona het astronomische aantal van 23 prijzen. "Ik sluit een heel mooie periode af en er komt nu een nieuwe die nog uitdagender is. Moge de wereld nooit vergeten: zelfs als een leeuw 39 jaar oud is, dan is het nog steeds een prettig gestoorde gekke leeuw! Visca al Barça voor altijd!"