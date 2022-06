Vandaag Inside levert recht tegenover Oranje waanzinnige prestatie

Woensdag, 15 juni 2022

Vandaag Inside blijkt opvallend weinig last te hebben van de programmering recht tegenover het topvoetbal. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen - die twaalf jaar lang vrijwel exclusief over voetbal spraken en zelf dachten vooral 'een voetbalpubliek' te hebben - wisten dinsdagavond op SBS 6 gemiddeld 707 duizend kijkers vast te houden. Een waanzinnige prestatie, zeker in het licht van de 2,0 miljoen kijkers tegelijkertijd op NPO 3 voor Nederland - Wales (3-2), die worden gerapporteerd door Kijkonderzoek.

De laatste weken scoort Vandaag Inside dagelijks rond de 800 duizend kijkers. De enorme concurrentie van het voetbal blijkt de dagelijkse talkshow van Genee, Van der Gijp en Derksen dus nauwelijks te raken. De heren vierden dinsdagavond samen met tafelgast Angela de Jong en bargast Merel Ek hun honderdste aflevering. 'Directeurtje' Marco Louwerens van Talpa kwam daarom langs met een taart. "We hebben het gered, de honderd, hè", zei Louwerens, doelend op de tijdelijke stop vanwege de 'kaarsrel'. "Ik haal de zestig niet als het zo doorgaat, maar eet smakelijk", spotte het 'directeurtje', die zijn bijnaam aan Van der Gijp te danken heeft.

De goede kijkcijferscore van Vandaag Inside - het zevende best bekeken programma van de dag - is extra knap wanneer die vergeleken wordt met het aantal geïnteresseerden dat dinsdag afstemde op de concurrerende talkshows. OP1 zakte op NPO 1 diep door het ijs met slechts 353.000 kijkers, terwijl de talkshow Khalid en Sophie eerder op de avond op dezelfde zender tot slechts 405.000 kijkers kwam. Humberto moest het op RTL 4 doen met slechts 469.000 kijkers.