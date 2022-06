‘Barcelona gaat overstag en brengt bod van 37 miljoen euro uit'

Barcelona zet een enorme stap in het binnenhalen van Robert Lewandowski, zo meldt BILD. De Catalanen leggen binnen enkele dagen een tweede bod op de 33-jarige topspits neer bij Bayern München, zo zou zaakwaarnemer Pini Zahavi al aan de Duitse grootmacht hebben bevestigd. Bayern kan een vast bedrag van 32 miljoen euro bijschrijven en daarnaast 5 miljoen euro aan bonussen verdienen. Tegelijkertijd heeft Barça volgens Sport en Fabrizio Romano aan Dani Alves laten weten dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd.

Voor Joan Laporta is het binnenhalen van Lewandowski het absolute hoofddoel van deze transferzomer. Ook Paris Saint-Germain, Manchester United en Chelsea azen op de Poolse topschutter, maar geen van de geïnteresseerde partijen wil zo ver gaan als Laporta namens Barça. De Spaanse topclub bereikte eerder al een mondeling akkoord over een tweejarig contract met daarbij de optie voor nog een jaar. Gezien het feit dat Lewandowski in augustus 34 wordt is dat een buitengewoon aanbod, dat hij nergens anders zal krijgen. Een jaarsalaris van negen miljoen euro ligt klaar voor de Europees Gouden Schoen-winnaar.

Met het nieuwe bod van 37 miljoen euro komt Barcelona dicht in de buurt van de vraagprijs voor Lewandowski, die door Bayern op 40 miljoen euro werd bepaald. Eind mei bracht Barça een eerste bod uit dat daar nog 10 miljoen euro onder zat. Bayern zelf wil zijn voorhoede versterken met Sadio Mané, die volgens BILD al persoonlijk akkoord is over een driejarig contract. Liverpool haalde deze week op zijn beurt Darwin Núñez weg bij Benfica en is bereid om mee te denken met het vertrek van Mané. Bayern komt volgens de Duitse krant deze week met een derde bod op de Senegalees, dat niet ver af zal liggen van de vraagprijs van 40 miljoen euro.

Dani Alves

Barcelona heeft tegelijkertijd met de beslissing om het bod op Lewandowski te verhogen gekozen om Dani Alves uit de zwaaien. De 39-jarige rechtsback bood zich eind vorig jaar aan om Barça, dat toen sportief in zeer zwaar weer zat, te helpen en sloot op 1 januari voor een minimaal contract aan. Alves presteerde naar behoren en speelde ondanks zijn leeftijd zestien officiële wedstrijden in een half jaar. De Braziliaan wilde dolgraag blijven en stelde zelfs voor om een contract voor een half jaar te tekenen, zodat hij in ieder geval tot aan het WK in Qatar op het hoogste niveau actief kon blijven. Barcelona zette echter een streep door dat voorstel.