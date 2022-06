Maduro deelt toekomstplannen: ‘Ajax heeft me ook gevraagd’

Maandag, 20 juni 2022 om 13:35 • Justus Dingemanse • Laatste update: 14:11

Hedwiges Maduro had een imposante carrière als speler van onder meer Ajax, Valencia en Sevilla. Ook speelde de Arubaan achttien wedstrijden voor het Nederlands elftal. Inmiddels heeft de 37-jarige zijn voetbalschoenen al een poosje aan de wilgen gehangen en is hij druk bezig alle belangrijke trainerspapieren te verzamelen. In de tussentijd is hij de coach van Jong Almere City en verslaggever Justus Dingemanse vroeg Maduro bij de lancering van de FHM500 naar zijn toekomstplannen als trainer.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!