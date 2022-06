Jörgensen lijkt het kwijt en moet na Feyenoord ook jeugdliefde gedag zwaaien

Woensdag, 15 juni 2022 om 17:16 • Laatste update: 17:48

Nicolai Jörgensen zal zijn loopbaan niet voortzetten bij FC Kopenhagen. De 31-jarige spits heeft van de clubleiding te horen gekregen dat zijn contract bij de Deense topclub niet wordt verlengd. Jörgensen kwam afgelopen winter over van Kasimpasa. De Turken wisten net als de Denen na een half seizoen genoeg en zwaaiden de spits uit. Het is niet bekend waar de ex-Feyenoorder zijn carriere gaat vervolgen.

Jörgensen speelde negen duels voor FC Kopenhagen en wist daarin één goal te maken. Het was zijn tweede periode voor de club, want de aanvalsleider speelde van 2012 tot 2016 ook voor de Denen. “Ik hou van FC Kopenhagen en het zal altijd mijn club in Denemarken zijn”, vertelt Jörgensen op de site van de regerend landskampiowe van de Deense Superliga. “Het is geen geheim dat ik hier langer wilde blijven. Daarom heb ik ook zo mijn best gedaan om afgelopen winter hierheen te komen. Ik wilde de strijd om het kampioenschap nog eens meemaken en heb totaal geen spijt dat ik de stap hierheen heb gemaakt.”

Voordat Jörgensen naar Turkije vertrok, speelde hij een lange tijd voor Feyenoord. De Deen groeide direct uit tot publiekslieveling in De Kuip, mede door zijn grote aandeel in het kampioenschap van 2017. Dat seizoen werd de spits topscorer van de Eredivisie met 21 doelpunten. Niet lang daarop wilde Newcastle United liefst 17 miljoen euro neertellen voor Jörgensen, maar Feyenoord sloeg het aanbod af. Uiteindelijk speelde Jörgensen 151 wedstrijden in Rotterdam, waarin hij 58 keer wist te scoren. Na zijn vertrek bij Feyenoord ging Jörgensen naar Kasimpasa. Hier maakte hij twee doelpunten in vijftien wedstrijden in de Süper Lig.

Waar de 39-voudig Deens international na zijn vertrek bij Kopenhagen gaat voetballen weet hij nog niet. “Ik heb een aantal mooie aanbiedingen van clubs die ik nu ga overwegen met mijn familie. Ik wens in ieder geval iedereen bij Kopenhagen het beste voor in de toekomst en ik kijk ernaar uit om de club komende seizoenen te gaan volgen”, besluit Jörgensen in zijn statement op de site van zijn (inmiddels voormalige) club.