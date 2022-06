Sepp Blatter en Michel Platini horen eis voor vermeende miljoenenfraude

Woensdag, 15 juni 2022 om 16:38 • Laatste update: 17:03

Het Zwitsers Openbaar Ministerie heeft tegen Michel Platini (66) en Sepp Blatter (86) een voorwaardelijke celstraf van een jaar en acht maanden geëist. De oud-bestuurders van de FIFA kregen deze eis voor het mogelijke uitvoeren van een illegale transactie. De definitieve uitspraak in deze zaak wordt verwacht op 8 juli van dit jaar.

Het OM in Zwitserland spande de zaak aan tegen de twee vanwege een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro die Platini van de wereldvoetbalbond ontving. Begin 2011 ontving de Fransman dit bedrag voor werkzaamheden die hij tussen 1999 en 2002 zou hebben uitgevoerd. De transactie leidde al tot een schorsing van beide heren bij de FIFA, maar het Zwitserse OM heeft ook voldoende bewijs om de twee voor de rechter te slepen. “Blatter en Platini hebben de FIFA opgelicht. Ze handelden uit puur egoïstische en geldelijke motieven”, luidde het pleidooi van de aanklager.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens de zitting van vorige week woensdag mocht Blatter gebruik maken van zijn spreekrecht, maar de oud-voorzitter van de FIFA kreeg op dat moment last van zijn gezondheid. “De pijn keert terug en ik heb moeite met ademhalen”, fluisterde de fragiel ogende Zwitser. Vooraf was hij nog erg positief over de zaak rondom zijn handelen. “Ik weet dat ik niks heb gedaan wat tegen de wet ingaat. 45 jaar lang was voetbal mijn leven bij de FIFA.”

Eind 2015 bereikten de eerste berichten over de frauduleuze betaling de internationale media. Dit betekende het vervroegde afscheid van Blatter als voorzitter van de FIFA en zijn beoogde opvolger Platini stelde zichzelf geen kandidaat voor het vrijgekomen voorzitterschap. Beide heren zijn uiteindelijk aangeklaagd voor fraude, mismanagement, het verduisteren van FIFA-gelden en het vervalsen van documenten. De zaak zal verder gaan met de uitspraak op 8 juli.