‘Soap-Mbappé’ escaleert tot op hoogtepunt: LaLiga sleept PSG voor tribunaal

Woensdag, 15 juni 2022 om 16:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:27

Javier Tebas is geen man van alleen woorden. De president van LaLiga sprak schande van de handelwijze van Paris Saint-Germain bij de contractverlenging van Kylian Mbappé en beloofde juridische stappen te ondernemen tegen de club en diens voorzitter Nasser Al Khelaïfi. De aanklacht, die gaat over het overtreden van de Financial Fair Play-reglementen, werd deze week officieel bij de UEFA ingediend, zo meldt LaLiga op de officiële website.

Afgelopen leek Real Madrid nog op poleposition te liggen om Mbappé binnen te halen, maar het laatste contractvoorstel van PSG deed de 57-voudig Frans international toch besluiten om bij zijn huidige club te blijven. De Franse landskampioen was bereid om ver te gaan voor zijn sterspeler. Le Parisien meldde dat hij tegen een netto jaarsalaris van vijftig miljoen euro per seizoen en een netto tekenpremie van honderd miljoen euro voor twee seizoenen kon bijtekenen. Het voorstel van PSG klonk Mbappé vertrouwder in de oren dan dat van Real, wat voor hem de doorslag gaf.

Lo que va a hacer el PSG renovando a Mbappé con grandes cantidades de dinero (a saber dónde y cómo las paga) despues de dar pérdidas por 700M€ en las últimas temporadas y tener mas 600M€ de masa salarial, es un INSULTO al fútbol. Al-Khelafi es tan peligroso como la Superliga. pic.twitter.com/sZ1Y1TaSbK — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2022

Tebas was van de zotte door de contractaanbieding uit Parijs, die volgens hem helemaal niet gedaan had mogen worden. "Wat PSG gaat doen door Mbappé's contract te verlengen met grote hoeveelheden geld (wat we weten door waarvandaan en hoe PSG hem betaalt), na het verliezen van 700 miljoen euro de afgelopen jaren en het betalen van 600 miljoen aan loonkosten, is een BELEDIGING voor het voetbal, schreef de bestuurder op Twitter. "Al-Khelaïfi is zo gevaarlijk als de Super League."

De woede van de LaLiga-president bleek tevens uit het officiële statement van het hoogste Spaanse voetballichaam dat niet lang na zijn Tweet naar buiten kwam. Hierin gaf LaLiga aan PSG aan te zullen klagen bij de administratieve en belastingautoriteiten van zowel de UEFA, de Franse en Europese autoriteiten. "Dit is een schandaal", luidde het oordeel van Tebas en consorten.

Official statement: La Liga announce they have now reported Paris Saint-Germain to UEFA because of Kylian Mbappé deal. ?? #Mbappé “This is a scandal. We will now report PSG to Uefa, French autorities and EU authorities”. ???? pic.twitter.com/ZFFtZN4eTl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022

Afgelopen april diende LaLiga ook al een aanklacht tegen Manchester City in, óók vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-reglementen. "LaLiga vindt dat de praktijken van deze clubs het ecosysteem en de duurzaamheid van voetbal aantasten", schreef de competitie over die en de huidige zaak. "De financiering van de clubs bestaat uit directe geldinjecties of sponsor- en andere contacten waar economisch niets van te begrijpen valt." LaLiga daagde zowel Manchester City als PSG in 2017 en 2018 ook al voor de UEFA, waarop de Europese bond de Spanjaarden in het gelijk stelde. Het internationale sporttribunaal (CAS) deed dat echter teniet.