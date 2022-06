‘Naam van Dumfries gevallen in transfergesprekken rondom Lukaku’

Woensdag, 15 juni 2022 om 14:56

Denzel Dumfries staat op de nominatie om Chelsea te versterken, volgens La Gazzetta dello Sport. De Nederlander is genoemd in de gesprekken tussen de Londenaren en zijn huidige club Internazionale over Romelu Lukaku. Dumfries wordt niet betrokken bij een ruildeal, het gaat om twee aparte deals voor beide spelers. Inter mikt wat betreft Lukaku namelijk op een hereniging op huurbasis.

Lukaku mikt een lange tijd op een terugkeer bij zijn oude club Internazionale. Volgens eerdere berichtgeving van Engelse en Italiaanse media praten vertegenwoordigers van i Nerazzurri nu met Chelsea over een huurdeal voor de Belgische spits. In die gesprekken is volgens La Gazzetta dello Sport de naam van Dumfries gevallen. De Nederlander beleefde een uitstekend debuutseizoen in de Serie A en is daarmee op de radar van the Blues verschenen. Dumfries wordt niet betrokken in een ruildeal met Lukaku, maar de Italianen kunnen de kosten voor de Belg wel wat drukken door de verdediger de omgekeerde weg te laten bewandelen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dumfries maakte afgelopen seizoen veel indruk in Milaan. Na een twijfelachtig begin veroverde de back een basisplaats in het team van trainer Simone Inzaghi. Hij speelde 33 duels in de competitie waarin hij vijf goals maakte en vijf assists gaf. Daarnaast kwam hij ook nog in zeven wedstrijden in de Champions League in actie. Dumfries heeft nog een contract bij Inter tot medio 2025.

Een vertrek van Lukaku bij Chelsea is al langer onderwerp van gesprek. De Belg wil zelf heel graag terug naar Internazionale, de club die hij na twee succesvolle seizoenen verliet om te slagen in Londen. Chelsea betaalden aan het begin van afgelopen jaargang 115 miljoen euro voor de topscorer aller tijden van België, maar Lukaku wist in zijn eerste seizoen niet te overtuigen. Hij belandde in de slotfase daarvan op de bank; daarom aast de geboren Antwerpenaar op een terugkeer naar Milaan. Hij is zelf al persoonlijk rond met zijn vorige werkgever, maar de clubs moeten er nog uitkomen. i Nerazzurri denken namelijk aan een huurdeal voor de spits, maar Chelsea wil Lukaku graag verkopen.