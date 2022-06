‘Calimero der Nederlandse topstadions’ steeds reëler voor finale Nations League

Woensdag, 15 juni 2022 om 14:37 • Tom Rofekamp

De kans wordt steeds aannemelijker dat De Grolsch Veste het toneel wordt voor het finaletoernooi van de Nations League in juni 2023. Nederland heeft zich - toevalligerwijs net als groepsgenoten België, Wales en Polen - als geïnteresseerde gemeld om dit mini-toernooi te hosten. Als Oranje groepswinnaar wordt, gaat het als enige uit Groep 4 door naar de finaleronde, waardoor de andere landen met interesse vermoedelijk afhaken. Tal van andere grote 'gekwalificeerde' stadions in Nederland naast De Grolsch Veste hebben echter al andere plannen.

Half april stelde de KNVB zich officieel kandidaat om het finaletoernooi van de Nations League naar Nederland te halen. Groepswinnaars van alle vier de groepen in Divisie A van de Nations League kwalificeren voor deze knock-outfase, die bestaat uit twee halve finales, een finale en een wedstrijd om de derde en vierde plaats. Landen uit lagere divisies dan Divisie A kunnen de Nations League dus niet winnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Nederland bovenaan de ranglijst in de groep eindigen, dan lijkt De Grolsch Veste grote kanshebber te zijn om het het finaletoernooi te hosten. Om in aanmerking te komen, moet een stadion minimaal 30.000 zitplekken hebben, waar de thuishaven van FC Twente aan voldoet. Ook de Johan Cruijff Arena, het Philips Stadion en De Kuip voldoen aan het eisenpakket, maar zeker de twee eerstgenoemden zijn op de speeldata (14 tot en met 18 juni 2023) volgeboekt met concerten. De Kuip lijkt zo dus de enige echte 'rivaal' voor De Grolsch Veste.

Nederland gaat na vier speelronden met tien punten aan kop in Groep 4. België volgt op drie punten afstand; Polen en Wales completeren de ranglijst met respectievelijk vier en één punt. De laatste twee wedstrijden (voor Oranje uit tegen Polen en thuis tegen België) zullen eind september worden afgewerkt. In januari 2023 maakt de UEFA bekend welk land als winnaar uit de bus is gekomen in de strijd om het gastheerschap.