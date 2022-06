Strijd om Golden Boy Award losgebarsten: vijf Nederlanders in de race

Woensdag, 15 juni 2022 om 14:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:15

De lijst met honderd talenten die kans maken op de Golden Boy Award is bekendgemaakt. De prijs wordt door het Italiaanse Tuttosport jaarlijks uitgereikt aan de beste speler tot 21 jaar. Dit jaar maken vijf Nederlanders deel uit van de lijst van genomineerden. Zij kunnen in de voetstappen treden van Rafael van der Vaart (2003) en Matthijs de Ligt (2018), die de titel al eens op hun naam schreven. Pedri was vorig jaar de laatste winnaar van de Golden Boy Award.

Devyne Rensch (Ajax), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers), Jayden Braaf (Borussia Dortmund), Brian Brobbey (RB Leizpig) en Ryan Gravenberch (Bayern München) zijn de Nederlanders die kans maken op de prijs. Noni Madueke (PSV) en Mohamed Daramy (Ajax) zijn vanuit de Eredivisie ook genomineerd voor de prijs. Braaf maakte onlangs de overstap van Manchester City naar Dortmund. Ook Gravenberch vertrok naar Duitsland, hij ging van Ajax naar Bayern München. Hoever wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland met interesse van Ajax en PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spelers die het meest aanspraak maken op de prijs zijn onder meer Gavi (Barcelona), Eduardo Camavinga (Real Madrid) en Jude Bellingham (Borussia Dortmund). Laatstgenoemde was vorig jaar met een tweede plaats al erg dicht bij de award. Rafael van der Vaart was in 2003 de eerste ooit die de Golden Boy uitgereikt kreeg. Verder wist in 2018 alleen Matthijs de Ligt als Nederlander de prijs nog te winnen. Ook Lionel Messi was in 2005 ooit winnaar van de prijs. Kranten die deelnemen aan de stemming zijn onder meer BILD, L'Équipe, Marca, Mundo Deportivo en De Telegraaf.

Van de lijst van honderd talenten vallen elke maand twintig spelers af. Dit gaat net zo lang door tot er in oktober twintig spelers overblijven. Uit die spelers wordt gekozen wie de prijs krijgt. Elke vijftiende van de maand selecteert een internationale jury wie er niet meer in aanmerking komen voor de prijs. Diezelfde jury beslist uiteindelijk ook wie de winnaar is. Elk jurylid mag vijf spelers nomineren en moet punten toekennen aan de spelers die het meest gewaardeerd worden. In clubverband leverde Manchester United (drie keer) het vaakst een winnaar af, gevolgd door Ajax, Juventus, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, AS Monaco en Benfica (allen twee keer).