Mourinho neemt oude bekende voor de derde keer onder zijn hoede

Woensdag, 15 juni 2022 om 12:59

Nemanja Matic is officieel speler van AS Roma. De 33-jarige middenvelder tekent voor een jaar in Italië en komt over van Manchester United. Het is de derde keer dat Matic gaat spelen onder trainer José Mourinho. Bij Chelsea en Manchester United voetbalde de Servisch international ook al onder de Portugese keuzeheer. De Romeinen hoeven geen transfersom te betalen, daar Matic bij United over een aflopend contract beschikte.

Op de clubsite van Roma vertelt Matic verheugd te zijn met zijn oversatp. “Ik ben vereerd dat ik bij deze club mag spelen en ik kan niet wachten om mijn nieuwe teamgenoten te zien”, vertelt de middenvelder. “Roma is een grote club met geweldige fans en een geweldige coach, José Mourinho, die natuurlijk iedereen kent. Dat maakte de keuze om hierheen te komen voor mij een hele makkelijke.” Met zijn handtekening bij Roma verlaat Matic Manchester United na een dienstverband van vijf seizoenen.

Afgelopen seizoen kwam Matic tot 23 wedstrijden in de Premier League, waarvan 16 keer als bassispeler. Daarin wist hij niet te scoren maar leverde. In totaal leverde hij wel vier assists af. Matic gold als een van de concurrenten van Donny van de Beek, die zijn heil halverwege het seizoen tijdelijk bij Everton zocht. Matic speelde eerder bij Chelsea, Benfica en een jaar op huurbasis bij Vitesse. In zijn tijd bij Chelsea won hij drie keer de Premier League, een keer de League Cup en een keer de FA Cup. In 2017 werd hij door the Mancunians voor 45 miljoen euro overgenomen van de Londenaren.

Ook Tiago Pinto, sportief directeur van AS Roma, is verguld met de komst van Matic. “Het enthousiasme dat hij toonde toen we hem kennis lieten maken met de club was erg hoopgevend. Nemanja brengt niet alleen veel kwaliteit op het veld met zich mee, maar hij heeft ook de ervaring van heel veel jaren in de Premier League. Mede door zijn focus en mentaliteit heeft hij zich constant kunnen bewijzen tijdens zijn carrière.” Matic heeft een contract getekend tot volgend jaar zomer en zal het shirt met rugnummer 21 dragen bij de Conference League-winnaar.