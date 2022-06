Bloedmooie vriendin Feyenoorder sorteert voor op stap naar Engeland

Woensdag, 15 juni 2022 om 12:22 • Justus Dingemanse • Laatste update: 12:21

Hockeyster Noor Omrani werd tijdens het FHM500 Event door FHM en Voetbalzone verkozen tot WAG 2022; daarmee is zij officieus de mooiste voetbalvrouw van Nederland. Als vriendin van Feyenoorder Marcus Pedersen is deze nominatie een mooie bonus, maar de prijzenkast van de sportvrouw zelf is ook niet mis. Ze nam na de uitreiking plaats in de stoel naast presentratrice Elise van der Horst en vertelde over zichzelf en haar relatie met een professioneel voetballer.

“Ik merk er eigenlijk niks van”, zegt de 21-jarige Omrani over het wereldje als voetbalvrouw. “Een wedstrijd kijken in De Kuip is hartstikke leuk, maar het gaat om de relatie. En die zit goed.” Over die relatie waren er vooraf wat vooroordelen binnen haar eigen omgeving. “Veel hockeyers gaan met hockeyers. Dus de reacties waren zo van: ‘Oh, heb je het dan wel goed?’, maar toen ze Marcus zagen was dat meteen weg.”

Ze moet wel eens met kritiek op Pedersen omgaan, maar juist op een factor waar ze weinig invloed op heeft: zijn spel. “Ik krijg soms wel eens berichtjes van mensen op Instagram: ‘Je vriend is zó slecht bezig. Ga jij ervoor zorgen dat hij weer presteert? Dat doet me wel wat.” Ook op de tribune moet de WAG soms haar impulsen weerstaan: “Dan roept iemand dat hij het heel slecht doet. Dan moet ik me echt inhouden. Maar het gaat nu wel oké, hij is er ook aan gewend. Als je iets leuks doet ben je helemaal je van het. Als je dan een fout maakt, krijg je ook echt zure reacties over je heen.”

Omrani hockeyt zelf in de Dames Hoofdklasse en won dit jaar onder meer de landstitel met Den Bosch en met Jong-Oranje het WK. Ze is er dus zelf ook maar druk mee. Hoe combineert ze haar topsportleven met die van Pedersen? “Hij traint voornamelijk ’s ochtends, ik niet dagelijks. Maar als ik train, dan soms twee keer op een dag. Zoals dinsdag, dan zien we elkaar eigenlijk de hele dag niet.” Ze heeft er echter weinig moeite mee om nog laat terug naar Rotterdam te rijden: “Als ik verliefd ben op iemand, heb ik daar alles voor over.”

Zelfs om mee te verhuizen naar het buitenland. Van der Horst vraagt Omrani in welk land Pedersen zou kunnen spelen, of beter: waar ze zelf zou willen wonen: “Engeland, Londen. Met Italië heb ik niet zoveel. Spanje is mooi. En dat is voor mij ook het beste, want dan kan ik nog blijven hockeyen.” De jeugdinternational wil zich absoluut niet laten definiëren door het begrip voetbalvrouw: “Ik wil mijn eigen leven houden. Als ik in een land kom waar ik niet kan doen wat ik leuk vind, wordt het lastig.”