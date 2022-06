AZ kent mogelijke tegenstanders in voorronde Conference League

Woensdag, 15 juni 2022 om 11:37

AZ weet welke tegenstanders het kan treffen in de tweede voorronde van de Conference League. De Alkmaarders gaan woensdagmiddag (13.00 uur) in de koker voor de loting van het derde Europese clubtoernooi. In totaal zijn er negen clubs die aan AZ gekoppeld kunnen worden. Een van de mogelijke opponenten is het Zweedse Elfsborg, dat vorig jaar in de derde voorronde werd uitgeschakeld door uiteindelijke finalist Feyenoord.

AZ speelt zijn eerste wedstrijd in de Conference League op 21 juli. De ploeg van trainer Pascal Jansen stroomt in de tweede voorronde in en zal ook de derde voorronde moeten zien te overleven om zeker te zijn van deelname aan de groepsfase. De nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen wist zich te plaatsen door in de finale van de play-offs sc Heerenveen te verslaan. FC Twente, dat als vierde eindigde, heeft een beschermde status en stroomt in de derde voorronde in. Die status dankt de club aan de uitstekende prestaties van de Nederlandse clubs in Europa.

Van de negen mogelijke tegenstanders die AZ kan treffen is Elfsborg de meest bekende. De Zweden speelden vorig seizoen in de derde voorronde tegen Feyenoord. De Rotterdammers, die toen dezelfde route moesten bewandelen als AZ, verloren weliswaar de uitwedstrijd in Zweden, maar hadden aan een 5-0 thuisoverwinning genoeg om de groepsfase van het Europese toernooi te halen. Van alle mogelijke tegenstanders is alleen Elfsborg al zeker van de tweede voorronde. De overige clubs moeten in de eerste voorronde uitmaken wie er door gaat. Deze wedstrijden worden op 7 en 14 juli gespeeld.

Naast Elfsborg kan AZ dus nog acht andere teams treffen. In vier onderlinge wedstrijden maken deze teams uit wie doorstoot naar de tweede voorronde. Het gaat om Víkingur Gota (Faeröer Eilanden), Europa FC (Gibraltar), Tre Penne (San Marino), Tuzla City (Bosnië en Herzegovina), Bala Town (Wales), Sligo Rovers (Ierland), Pogon Szczecin (Polen) en KR Reykjavík (IJsland). Mocht AZ zich weten te plaatsen voor de tweede voorronde, dan gaat het op 18 juli opnieuw in de koker. Op 4 augustus wacht het heenduel van de derde voorronde, een week later is de return.

Mogelijke tegenstanders AZ:

Víkingur Gøta (Faeröer Eilanden) / Europa FC (Gibraltar)

Tre Penne (San Marino) / Tuzla City (Bosnië en Herzegovina)

Bala Town (Wales) / Sligo Rovers (Ierland)

Pogon Szczecin (Polen) / KR Reykjavík (IJsland)

Elfsborg (Zweden)