Feyenoord komt in zoektocht naar versterking opnieuw uit bij Ekkelenkamp

Woensdag, 15 juni 2022 om 10:52 • Laatste update: 11:13

Feyenoord is in de zoektocht naar versterkingen opnieuw uitgekomen bij Jurgen Ekkelenkamp, weet Voetbal International. De middenvelder was vorig jaar ook al in beeld, maar gaf toen de voorkeur aan een overgang naar Hertha BSC. De Duitsers lijken echter niet zomaar mee te willen werken aan een transfer. Ekkelenkamp heeft nog een contract tot medio 2025 bij Hertha, dat hem vorig jaar zomer voor enkele miljoenen overnam van Ajax.

De interesse in Ekkelenkamp kan niet los worden gezien van de situatie rond Guus Til. Laatstgenoemde werd afgelopen seizoen gehuurd van Spartak Moskou en keert in principe terug, daar alleen een verkoop bespreekbaar is voor de Russische club. Een nieuwe huurconstructie behoort dus niet tot de mogelijkheden. Ook Jorrit Hendrix is door Feyenoord op huurbasis overgenomen van Spartak. De defensief ingestelde middenvelder is afgelopen winter naar Rotterdam-Zuid gekomen en wordt gehuurd tot volgend jaar zomer. Bovendien heeft Feyenoord een optie tot koop.

Het is niet voor het eerst dat Ekkelenkamp op de radar van Feyenoord verschijnt. Vorig jaar zomer gebeurde exact hetzelfde, maar gaf het jeugdproduct van Ajax de voorkeur aan een transfer naar Hertha. Ook FC Twente kreeg destijds nul op het rekest van Ajax. De Tukkers zitten al langer achter de diensten van de middenvelder aan. Ekkelenkamp had bovendien de mogelijkheid om naar Vitesse en sc Heerenveen te verkassen. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord zich nog niet officieel gemeld bij Hertha. Het is niet bekend of het om een huurconstructie of definitieve overname gaat.

Het debuutseizoen in de Bundesliga werd geen doorslaand succes voor Ekkelenkamp. De middenvelder kwam tot 21 wedstrijden, waarvan slechts 6 keer als basisspeler. Vijftien keer werd hij als invaller binnen de lijnen gebracht. Daarin was hij goed voor drie doelpunten. Ajax hield afgelopen zomer drie miljoen euro over aan de verkoop van Ekkelenkamp. De voormalig jeugdinternational van Oranje komt uit de jeugdopleiding van Ajax, waar hij te boek stond als groot talent. In het eerste elftal kwam hij echter nooit tot wasdom. Hij wist zich de afgelopen jaren niet op te werken tot vaste waarde in het elftal van Erik ten Hag en is blijven steken op veertig officiële wedstrijden.