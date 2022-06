Conceptprogramma Eredivisie: eerste Klassieker pas in 2023

De KNVB heeft het conceptprogramma van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bekendgemaakt. Het seizoen 2022/23 gaat op vrijdag 5 augustus van start met een thuiswedstrijd voor sc Heerenveen tegen Sparta Rotterdam. Ajax gaat een dag later op bezoek bij Fortuna Sittard, terwijl Feyenoord naar Vitesse moet op zondag. PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen promovendus FC Emmen. De eerste Klassieker tussen Ajax en Feyenoord wordt op zondag 22 januari 2023 in De Kuip gespeeld.

De voetbalbond maakte dinsdag al de eerste speelronde van het nieuwe seizoen bekend. Die bekendmaking gold slechts als voorproefje. Woensdagochtend is het volledige conceptprogramma van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie gepresenteerd. Ook daarna kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht in het schema. Het seizoen 2022/23 wordt in november tijdelijk onderbroken. Op 21 november start namelijk het WK in Qatar. Het mondiale eindtoernooi duurt tot 18 december, waardoor het betaald voetbal in Nederland begin januari pas weer wordt hervat. De eerste seizoenshelft eindigt in het weekend van vrijdag 11 november.

Na de onderbreking spelen Ajax en Feyenoord op 22 januari de eerste Klassieker. De meeste topwedstrijden zijn ingepland na Europese speelrondes. “Helaas ontkomen we hier niet aan. Dat heeft te maken met de beperkte ruimte die er is om gelijke omstandigheden te creëren, mede gezien het risicokarakter van deze wedstrijden waardoor ze verplicht op zondag gespeeld moeten worden”, licht manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen toe. “In de eerste helft van de competitie zijn er vier mogelijkheden en in de tweede competitiehelft slechts drie. Als we daar gebruik van willen maken, betekent dat echter dat alle toppers in januari moeten worden afgewerkt en dat moeten we ook niet willen.”

Het seizoen wordt traditiegetrouw afgetrapt met de Johan Cruijff Schaal, die dit seizoen opnieuw tussen landskampioen Ajax en bekerwinnaar PSV gaat. Beide clubs staan op zaterdag 30 juli tegenover elkaar. Het duel om de Johan Cruijff Schaal wordt doorgaans op zondag afgewerkt, maar omdat PSV de dinsdag erna in de voorronde van de Champions League speelt is het duel een dag naar voren gehaald. Ajax, Feyenoord en overige clubs die zich weten te plaatsen voor de groepsfase van een Europees toernooi, krijgen de mogelijkheid om competitiewedstrijden tussen de vijfde en zesde groepsfasewedstrijd te verplaatsen. Europees spelende clubs komen bovendien niet uit in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker.

Keuken Kampioen Divisie

In tegenstelling tot de Eredivisie spelen enkele clubs uit de Keuken Kampioen Divisie wel door tijdens het WK. Elf clubs hebben volgens de KNVB van de gelegenheid gebruik gemaakt om niet te hoeven spelen. Om welke clubs het gaat is niet bekend. De wedstrijden van die clubs worden eerder ingepland. Tijdens het WK in Qatar, dat wordt gehouden van 21 november tot 18 december, vinden drie speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie plaats. Eén in de voorbereidingsweek en twee tijdens het toernooi zelf. De eerste en de vierde periode bestaan uit tien wedstrijden, de tweede en derde periode wordt gespeeld over negen wedstrijden.