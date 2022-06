Noa Lang reageert ontwapenend op vraag of Louis van Gaal soms irritant is

Woensdag, 15 juni 2022 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:03

Noa Lang was dinsdagavond in het Nations League-duel met Wales (3-2 winst) een van de meest opvallende verschijningen. De buitenspeler van Club Brugge zorgde voor dreiging en tekende na een kwartier spelen voor zijn eerste interlandgoal op aangegeven van Vincent Janssen. De twee hadden afgelopen week een onderonsje op de training met Louis van Gaal. Volgens Lang, die door Van Gaal veelvuldig achter de broek aan wordt gezeten, wordt hem verweten dat hij op de training niet diep genoeg zou staan.

Lang vormde tegen Wales een voorhoede met Cody Gakpo en Vincent Janssen. Laatstgenoemde bediende hem na een kwartier, waarna de flankspeler wegdraaide en vanaf de rand van de zestien fraai raak schoot. "Ik moest hem met links controleren, daarna wilde ik uithalen. Toen kwam plots die verdediger heel snel op me af, dus kapte ik achter mijn standbeen langs af", blikt Lang terug op zijn eerste treffer in het shirt van het Nederlands elftal. "Ik heb er vijf interlands op gewacht, maar in mijn eigen stad (Rotterdam, red.) gebeurde het. Alsof het zo moest zijn."

Louis van Gaal probeert Noa Lang wat discipline bij te brengen, maar of dat ook lukt? ???? pic.twitter.com/NfXT7cgpW4 — ESPN NL (@ESPNnl) June 14, 2022

Volgens Lang wordt hij op de training veelvuldig achter de broek aangezeten door Van Gaal. De bondscoach hamert continu op de discipline van de excentrieke buitenspeler. "Je moest eens weten", lacht de aanvaller voor de camera van ESPN. "Heel vaak, maar hij wil discipline bij mij zien. Ik denk dat ik dat vandaag wel heb laten zien. Hij wordt gek van me. Ik ben iemand die bij Club Brugge mag lopen waar hij wil, maar hier mag ik niet zwerven", aldus Lang. "Ik moet vanuit mijn taak spelen. Rondom de zestien moet ik in positie komen. Daar geeft hij me alle vrijheid om te doen wat ik kan."

Lang erkent dat de speelstijl bij Oranje de nodige aanpassingen vergt. "In België ga ik ballen halen, maar de bondscoach houdt er niet zo van als ik dat doe. Hij wil dat ik zo hoog mogelijk blijf spelen en vanaf het zestienmetergebied voor gevaar zorg. Ik denk dat hij tevreden over me is." Als Pascal Kamperman vervolgens vraagt of Lang niet moe wordt van de de pushende Van Gaal, valt er een korte stilte. "Soms. Maar dat hoort erbij, toch? Ik krijg een kans, dan is het aan mij om hem te pakken. Het kan altijd beter, maar het was een prima avond."

Oranje komt op 1-0 tegen Wales! Noa Lang is de naam. Na goed voorbereidend werk van Jordan Teze en Vincent Janssen laat de vleugelspeler van Club Brugge Wales-doelman Hennessey kansloos. pic.twitter.com/x2ikGxcU1k — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 14, 2022

Na zijn treffer zocht Lang contact met de bank, toen hij het bekende vingertje voor zijn mond deed en een onderonsje had met Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona voltooide de comeback van Oranje door in de laatste minuut van de blessuretijd een late strafschop van de ingevallen Gareth Bale ongedaan te maken. "Ze weten hoe op mij gereageerd wordt als ik mezelf ben", aldus Lang. "Dat wordt niet altijd gewaardeerd door anderen. Ik maakte een grapje met Memphis, hij noemt me altijd lastpak. Maar al met al was dit een topavond. Ik ben heel blij."