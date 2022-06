V/d Vaart: 'Hij is zo'n goede speler, maar ik ben gewoon teleurgesteld'

Woensdag, 15 juni 2022 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:30

Rafael van der Vaart is niet enthousiast geraakt van de optredens van Teun Koopmeiners in de afgelopen Nations League-wedstrijden. De middenvelder van Atalanta kreeg dinsdagavond tegen Wales (3-2 winst) opnieuw de mogelijkheid om zich te bewijzen, maar heeft die kans volgens de voormalig Oranje-international niet aangegrepen. Pierre van Hooijdonk denkt dat het te maken heeft met het feit dat Koopmeiners naast Frenkie de Jong speelde, waardoor hij zich minder verantwoordelijk zou voelen.

Net als in de uitwedstrijd tegen Wales mocht Koopmeiners het van de eerste minuut laten zien. De linkspoot vormde een middenveld met Frenkie de Jong. De zijkanten werden bezet door Hans Hateboer en Tyrell Malacia. "Ik ben erg fan van Koopmeiners, maar deze interlandperiode niet. Ik ben gewoon teleurgesteld", aldus Van der Vaart. "En dat komt doordat hij zó weinig risico neemt. Het is wachten, wachten. Heel traag, ik weet niet wat het is. Het lijkt op stilstaand voetbal. Dat moet niet. Hij is zo'n goede speler, hij moet naar voren spelen. Je kan wel zeggen dat er weinig beweging is, maar de man aan de bal bepaalt dat iemand moet gaan. Dat kan hij. Dat moet hij veel vaker doen", aldus de analist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik ben gewoon teleurgesteld in Koopmeiners in deze interlandperiode. Het is sloom, traag", herhaalt Van der Vaart nog maar eens. Van Hooijdonk is van mening dat het te maken heeft met de invulling van het middenveld. "Denk je niet dat het komt doordat Frenkie de Jong naast hem speelt? Dat hij denkt: laat Frenkie het maar doen. Dat hij daardoor minder risico gaat nemen?", aldus de oud-spits. Van der Vaart: "Tuurlijk wel, maar als je zijn passes ziet. Hij heeft een hele goede crosspass, maar dat zien we niet. Het is aannemen, spelen en alles gaat op save. Dat vind ik jammer. Dan kun je voor zo'n wedstrijd veel beter Jerdy Schouten hebben."

Schouten werd tegen Wales de gehele wedstrijd op de bank gehouden. Ook Guus Til lijkt niet in de plannen van bondscoach Louis van Gaal voor te komen. De middenvelder van Feyenoord, die in principe deze zomer terugkeert bij Spartak Moskou, kreeg slechts één speelminuut in de uitwedstrijd tegen Wales, toen hij in de absolute slotfase binnen de lijnen werd gebracht voor Noa Lang. Het lijkt erop dat de voorkeur van Van Gaal uit gaat naar een middenveld met Frenkie de Jong, Steven Berghuis en Davy Klaassen. Het moet blijken of Georginio Wijnaldum zich het komende halfjaar weet terug te knokken in de selectie van Oranje.