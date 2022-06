PSV moet ver gaan voor De Jong: ‘forse transfersom’ en riant salaris

Woensdag, 15 juni 2022 om 06:53 • Laatste update: 07:00

PSV zal diep in de buidel moeten tasten voor een hereniging met Luuk de Jong. De spits mag weg bij Sevilla, maar heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Voor zes miljoen euro is De Jong op te halen uit Spanje, melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad op basis van bronnen. PSV-watcher Rik Elfrink noemt de transfersom 'fors', mede door het slechts eenjarige contract en het feit dat De Jong in augustus 32 wordt. Bovendien strijkt de Nederlander een riant salaris op.

Naast de flinke transfersom kan ook het riante salaris van De Jong een lelijk struikelblok vormen. De aanvalsleider wenst volgens het Spaanse AS een bruto jaarsalaris te ontvangen van vijf miljoen euro. Daarmee zou De Jong in één klap de best betaalde speler uit de selectie worden bij PSV. Fabrizio Romano meldde eerder deze week dat Sevilla de onderhandelingen zou zijn gestart met het Mexicaanse Deportivo Toluca, maar die berichten werden al snel ontkracht door het Eindhovens Dagblad. De transferexpert sprak over een transfersom van vijf miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Elfrink deed navraag bij de vertegenwoordigers van De Jong, die de geruchten over een transfer naar Mexico naar het rijk der fabelen verwezen. De in Barcelona geprezen Loek zou een overstap naar Toluca niet zien zitten, waardoor PSV nog altijd mag hopen op zijn komst. De Eindhovenaren hebben hun voormalige aanvalsleider tot transfertarget nummer één gebombardeerd deze zomer en zijn bereid daarvoor diep in de buidel te tasten. Er moet hoe dan ook een nieuwe centrumspits komen, daar Eran Zahavi transfervrij vertrekt.

Laatstgenoemde streek in Eindhoven een jaarsalaris op van drie miljoen euro. De Israëliër kon echter transfervrij worden ingelijfd. In het geval van De Jong is dat dus niet zo. De stevige transfersom plus het riante salaris maken dat de deal nog lang niet beklonken is. De Jong, die tussen 2014 en 2019 al actief was in Brabant en in die periode goed was voor 112 treffers in 204 optredens, speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Barcelona. Hij werd gehuurd van Sevilla, dat in de zomer van 2019 nog circa 12,5 miljoen euro betaalde aan PSV om hem over te nemen.