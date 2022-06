Ongemak spat van scherm bij beoordelingsgesprek Van Gaal met Janssen

Woensdag, 15 juni 2022 om 00:39 • Laatste update: 00:57

Louis van Gaal beoordeelt het optreden van Vincent Janssen tegen Wales (3-2 winst) met rapportcijfer 7. De bondscoach van het Nederlands elftal zocht de spits van CF Monterrey na afloop in de catacomben op, waarna zich voor het oog van de camera een tamelijk ongemakkelijk functioneringsgesprek ontvouwde. "Je hebt alles gedaan wat ik wil", zei Van Gaal, die heel dicht op Janssen was gaan staan.

"Mooi zo", reageerde de centrumspits, die na een afwezigheid van vijf jaar terug is in het Nederlands elftal. "Twee assists heb je gegeven en je had een doelpunt kunnen maken, maar net niet", aldus Van Gaal. "Volgende keer", klonk het hoopvol uit de mond van Janssen. "Ja, wie weet", reageerde de lachende bondscoach, om zich vervolgens voor de camera van ESPN te melden voor een interview met Pascal Kamperman.

?? Louis van Gaal is heel tevreden over Vincent Janssen en geeft hem een 7. "Hij speelt zoals ik denk dat een spits moet spelen" pic.twitter.com/arjQNk8IZr — ESPN NL (@ESPNnl) June 14, 2022

"Ik zou hem een 7 geven, omdat hij niet gescoord heeft, maar hij heeft wel twee assists gegeven", zei Van Gaal tegenover de verslaggever. "Ik was heel tevreden over hem. Hij speelt zoals ik het wil zien, als een aanspeelpunt. Hij verliest weinig ballen en is gevaarlijk voor de goal." Of dat betekent dat Janssen zich ook in september weer mag melden bij Oranje? "Dat hangt af van de ontwikkeling van andere spelers", aldus de keuzeheer.

"Ik heb ook Brian Brobbey gezien. Dat is zijn concurrent", verhelderde Van Gaal. "Dat weet Vincent ook. Hij moet natuurlijk in Monterrey ook doelpunten gaan maken. Die laatste weken heeft hij net die doelpunten gemaakt, toen ik ging kijken." Janssen scoorde afgelopen seizoen slechts 3 keer in 29 officiële clubduels. Zijn laatste twee goals maakte hij, zoals de bondscoach aangaf, in zijn laatste twee duels.