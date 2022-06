Van Gaal benoemt valkuil waardoor spelers buiten WK-selectie kunnen vallen

Dinsdag, 14 juni 2022 om 23:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:42

Louis van Gaal heeft in grote lijnen een beeld van de selectie waarmee hij naar het WK in Qatar wil. Hoewel de bondscoach voor de camera van de NOS aangeeft dat hij op enkele plekken voorlopig nog geen definitieve keuze maakt, zijn sommige spelers al vrijwel zeker van een plek in de selectie. Van Gaal lijkt overigens wel een waarschuwing af te geven aan internationals die komende zomer nog van club gaan wisselen.

“Dit zijn allemaal wedstrijden waarin ik spelers laat spelen die normaal niet spelen”, blikt Van Gaal na afloop van de 3-2 zege op Wales terug op zijn keuzes tijdens de Nations League-campagne. “Ik wil ze gewoon zien in het Nederlands elftal, want hier is het een ander soort stress dan de stress die ze ervaren bij hun club. Ik hou alle spelers die we nu hebben gescout in de gaten. Uiteindelijk moeten we een beslissing nemen, en die komt al september. Die beslissing is overigens nog niet definitief, want er kunnen ook daarna nog veranderingen komen.”

Van Gaal geeft aan dat hij een goed beeld heeft gekregen van de capaciteiten van de spelersgroep. Ook de keuzes van de internationals op clubniveau kunnen de toekomst nog beïnvloeden. “Of de puzzelstukjes inmiddels in elkaar beginnen te vallen? In theorie heb ik natuurlijk al wel een selectie voor ogen. Maar van die selectie kan ik nog afwijken. Het hangt allemaal af van de ontwikkelingen die de spelers gaan doormaken, want er zijn ook spelers die naar een andere club gaan. En dat is niet makkelijk. Een eerste jaar bij een andere club in een andere cultuur: dat is niet makkelijk...”

De kans bestaat dat er ook nog enkele spelers bij de selectie gehaald worden die er in de afgelopen interlandperiode niet bij waren. “Ik vind dat er bij Jong Oranje een aantal jongens zijn die in principe in aanmerking komen om zich richting de selectie van het Nederlands elftal door te ontwikkelen.” Naast Sven Botman, Brian Brobbey en Lutsharel Geertruida komen meerdere namen van Jong Oranje in aanmerking voor een stap hogerop, erkent de bondscoach. “Het hangt ook af van de eventuele vacature bij het grote Oranje. Over sommige spelers ben ik uitermate tevreden, en die ga ik natuurlijk niet wisselen. Ook staan er spelers op posities waarvan ik denk: dat zou beter kunnen”, aldus Van Gaal.