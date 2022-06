Bruma is al geland om bliksemtransfer af te ronden; PSV maakt groot verlies

Dinsdag, 14 juni 2022 om 23:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:08

PSV gaat alsnog op korte termijn afscheid nemen van Bruma. De 27-jarige aanvaller liet de afgelopen dagen het Braziliaanse Botafogo schieten, maar gaat wél in op een aanbod van Fenerbahçe, zo bevestigt zijn zaakwaarnemer aan Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. PSV lijkt een bedrag dat kan oplopen tot vier miljoen euro over te houden aan de transfer, slechts een derde van wat in 2019 voor de vleugelspits werd betaald. De agent van Bruma bevestigt nadrukkelijk dat het gaat om een definitieve transfer, en géén huurovereenkomst, zoals her en der werd gemeld in Turkije.

Bruma zelf is al geland in Istanbul om de overgang af te ronden. Als alles goed verloopt wordt de negenvoudig Portugees international nog deze week medisch gekeurd bij Fenerbahçe. PSV wil dolgraag afscheid nemen van de vleugelspits, die tot medio 2024 vastligt in het Philips Stadion. Maandagavond wist Elfrink te melden dat Bruma geen trek heeft in een vertrek naar Botafogo, dat eveneens geïnteresseerd was.

Met een aankoopbedrag van twaalf miljoen euro is Bruma een van de duurste aankopen ooit van PSV. De negenvoudig Portugees international kende in Eindhoven drie jaren van vooral teleurstelling. De vleugelspits staat op 81 duels voor PSV en produceerde daarin 15 goals en 10 assists. Hij werd in het seizoen 2020/21 al door PSV verhuurd aan Olympiacos.

Hoewel de transfer uit de lucht komt vallen, is het feit dat Bruma een overstap naar Istanbul wel ziet zitten geen verrassing. In het verleden speelde hij al vier seizoenen in de Turkse wereldstad voor Galatasaray. Het werd de beste periode in zijn carrière: in 85 officiële wedstrijden voor de club maakte Bruma 15 goals, en gaf daarnaast 21 assists. Vanwege de rivaliteit tussen Galatasaray en Fenerbahçe zal een overgang naar laatstgenoemde club gevoelig liggen.