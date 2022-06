Vincent Janssen geeft vlak na rentree in Oranje enorme hint naar transfer

Dinsdag, 14 juni 2022 om 23:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Vincent Janssen lijkt zich op te maken voor een terugkeer naar Europa. De 27-jarige spits van CF Monterrey bevestigt na zijn rentree in Oranje tegen Wales (3-2 winst) dat Marc Overmars namens Royal Antwerp achter hem aanzit. "Een transfer zou zeker kunnen, maar zolang de handtekening er nog niet staat...", aldus Janssen, die in Mexico nog twee jaar vastligt.

Janssen voegt daaraan toe dat hij en Antwerp de intentie hebben uitgesproken om met elkaar in zee te gaan, meldt Mike Verweij. De aanvaller heeft al met technisch directeur Overmars en hoofdcoach Mark van Bommel gesproken. "De komende dagen moet er meer duidelijkheid komen", aldus Janssen tegenover de journalist van De Telegraaf. "Ik heb drie hele mooie jaren gehad in Mexico, maar ik ben daar nog steeds blij", zei de spits, die dus niet per se weg hoeft, tegenover de NOS.

Speelt Vincent Janssen volgend seizoen in Antwerpen? ???? "Dat is inderdaad een goede mogelijkheid" pic.twitter.com/YiPFIQa7zp — ESPN NL (@ESPNnl) June 14, 2022

Janssen maakte dinsdag na vijf jaar afwezigheid zijn opwachting bij Oranje en was al gewisseld toen Memphis Depay op wonderbaarlijke wijze de winnende in blessuretijd maakte. "Ik had echt het idee dat het nog kon. Ook al heb je nog twee of drie minuten, dit team heeft bewezen het te kunnen. De spirit is er, het gevoel is er. Bij al die gasten." Voor Janssen was zijn terugkeer bij het nationale elftal een zeer welkome verrassing. "Het is een gek verhaal, ja. Maar we weten hoe het kan lopen in het voetbal. Je moet altijd klaarstaan voor zulke momenten. Op dit moment hield ik er eigenlijk geen rekening mee, maar je ziet dat de gekste dingen gebeuren."

Hoewel een antwoord op de vraag of hij 'geslaagd' is voor zijn examen in Oranje uitbleef, zei Janssen wel dat hij tevreden is over zijn spel. "Het ging goed, ik heb laten zien wat ik kan. Vechten voor de bal, vechten voor het team. Voor een actie of een steekpass zijn al genoeg gasten aanwezig. Dus ik moet een aanspeelpunt zijn, daar was de coach naar op zoek. Maar het niveau is hoog en ik moest me snel aanpassen. Of ik geslaagd ben? Ik heb mijn best gedaan, maar denk ik laten zien wat ik kan. Ik wilde belangrijk voor het team zijn op mijn manier, daar kwam ik voor."