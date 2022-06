Hongarije verplettert Engeland en gaat aan kop in zwaarste poule: 0-4

Dinsdag, 14 juni 2022 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:18

Engeland is dinsdagavond op eigen veld vernederd door Hongarije. Halverwege keek de ploeg van bondscoach Gareth Southgate al aan tegen een 0-1 achterstand, die in het tweede bedrijf nog veel verder opliep: 0-4. Door de nederlaag blijft Engeland, dat in Groep 3 van de Nations League nog geen enkele zege boekte, hekkensluiter. Tegelijkertijd staan de Hongaren bovenaan in de poule dankzij de klinkende zege.

Southgate koos ervoor om zijn volledige elftal om te gooien na het 0-0 gelijkspel tegen Italië. De personele omzetting sorteerde niet het gewenste effect, want al na zestien speelminuten keek Engeland aan tegen een 0-1 achterstand. Met enig fortuin belandde het leer binnen de zestien voor de voeten van Roland Sallai, die van dichtbij de linkerhoek vond: 0-1. Hoewel de Engelsen voornamelijk aan de bal waren, slaagde men er niet in om een doorbraak te forceren in de vijandige defensie.

In de tweede helft waren the Three Lions volledig inspiratieloos. Hongarije rook bloed en profiteerde dankbaar van het gebrek aan creativiteit bij de tegenstander. Toen Sallai in de zeventigste minuut op aangeven van Martin Adam de score verdubbelde, brak het Engelse verzet volledig. Adam fungeerde eveneens als aangever bij de 0-3, die Zsolt Nagy op zijn naam kreeg. Engeland eindigde het duel tot overmaat van ramp met tien man, nadat John Stones tien minuten voor het eindsignaal zijn tweede gele kaart kreeg gepresenteerd. In de slotminuut van de reguliere speeltijd zorgde Daniel Gazdag voor de genadeklap: 0-4.