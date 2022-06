Turkije nog steeds foutloos in Nations League na moeiteloze zege

Dinsdag, 14 juni 2022 om 22:40 • Wessel Antes • Laatste update: 22:52

Turkije heeft zich dinsdagavond dankzij een 2-0 thuiszege tegen Litouwen moeiteloos verzekerd van drie punten in de Nations League. De Turken zijn tot nu toe foutloos in groep 1 van League C. Na 4 wedstrijden staat Turkije op 12 punten met 14 doelpunten voor en 0 tegen. Cengiz Undër, die in het afgelopen seizoen op huurbasis voor Olympique Marseille uitkwam was de uitblinker in Izmir.

Orkun Kökcü ontbrak vanwege onbekende redenen op het wedstrijdformulier bij Turkije. De middenvelder van Feyenoord begon afgelopen zaterdag nog in de basis tegen Luxemburg (0-2 winst). Rotterdammer Halil Dervisoglu verscheen dinsdagavond wel aan de aftrap. Ook Ferdi Kadioglu zat bij de eerste elf. Kadioglu speelt dit seizoen steeds vaker als opkomende vleugelverdediger en ditmaal deed hij dit vanaf de linkerkant. Vanaf de eerste minuut waren de Turken de bovenliggende partij tegen Litouwen. Acht minuten voor rust werd dit overwicht beloond. Verdediger Kaan Ayhan, in Italië spelend voor Sassuolo, knikte een afgemeten voorzet van Cengiz Ünder links in de onderhoek. Hiermee tekende Ayhan de 1-0 voorsprong bij rust aan.

Vlak na rust kregen de Maansterren een penalty. Na een overtreding op de uitblinkende Ünder ging de bal op de stip. Voor Hakan Calhanoglu was dit een koud kunstje. De rechtspoot van Inter schoot de bal keurig in de linkerhoek. Keeper Dziugas Bartkus zat in de goede hoek, maar had geen kans. Na deze goal bleef Turkije de betere ploeg, maar tot meer doelpunten kwam het niet.