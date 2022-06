Geschiedenis herhaalt zich: Oranje ontsnapt wéér onnavolgbaar tegen Wales

Dinsdag, 14 juni 2022 om 22:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:06

De geschiedenis heeft zich dinsdagavond op bijna bizarre wijze herhaald voor het Nederlands elftal. De ploeg van Louis van Gaal leek tegen Wales alwéér een overwinning in blessuretijd weg te geven, maar knokte zich wederom via een heel laat doelpunt naar de zege, exact zoals zes dagen geleden in de uitwedstrijd gebeurde. De winnende 3-2 kwam op naam van Memphis Depay, nadat Gareth Bale in minuut 90+2 nog de gelijkmaker had laten aantekenen via een penalty.

Van Gaal greep als verwacht terug op zijn tweede keus en liet Vincent Janssen na vijf jaar afwezigheid in de basis starten. Ook Bruno Martins Indi stond voor het eerst sinds 2017 aan de aftrap. Wales verscheen eveneens niet in de sterkste formatie; Gareth Bale ontbrak bijvoorbeeld, maar de steraanvaller viel na zeventig minuten wel in. Na een versnelling en steekbal van Frenkie de Jong (de enige basisspeler die bleef staan bij Oranje) leek Janssen na enkele minuten al door te breken, maar de spits kon de Wales-defensie op snelheid niet voor blijven.

Oranje komt op 1-0 tegen Wales! Noa Lang is de naam. Na goed voorbereidend werk van Jordan Teze en Vincent Janssen laat de vleugelspeler van Club Brugge Wales-doelman Hennessey kansloos. pic.twitter.com/x2ikGxcU1k — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 14, 2022

Na nog wat speldenprikjes sloeg Oranje in de zeventiende minuut toe. Jordan Teze onderschepte de bal diep op de helft van Wales, waarna Janssen de vrije Noa Lang vond. De aanvaller dribbelde zich met een pirouette op zestien meter van het doel naar vrijheid en schoot hard binnen: 1-0. Zes minuten later verdubbelde Gakpo de voorsprong. De PSV'er kreeg de bal na een gekraakt afstandsschot gelukkig terug voor de voeten en rondde vervolgens van veertien meter beheerst af: 2-0.

De Kuip maakte zich op voor een walk-over, maar zag de storm van Oranje razendsnel gaan liggen. Teze liet zich na 25 minuten op de middellijn zomaar van de bal zetten en leidde daarmee een vlijmscherpe counter van Wales in. Het geplaatste schot van Brennan Johnson ging door de benen bij Matthijs de Ligt en ook Jasper Cillessen had geen antwoord: 2-1. Janssen maakte ook daarna een bedrijvige indruk en vuurde vlak voor rust rakelings naast.

Na een uur spelen leek de centrumspits een veel grotere kans te krijgen, maar Janssen wist de perfecte lange bal van Teun Koopmeiners niet te controleren. Janssen zag even later een fraai gekrulde bal weggetikt worden door Wayne Hennessey en moest na 72 minuten plaatsmaken voor Memphis Depay. Wales had daarvoor al enkele momenten van grote dreiging gehad, maar Oranje kwam ermee weg, onder meer omdat Stefan de Vrij een gelukkig blok plaatste. De eveneens ingevallen Steven Bergwijn kreeg vlak na zijn entree dé kans door sterk op de been te blijven in het strafschopgebied. De aanvaller van Tottenham Hotspur raakte de bal van dichtbij echter volledig verkeerd.

Weer! Weer! Weer maakt Oranje een gelijkmaker in de blessuretijd goed: 3-2 Memphis Depay! Pak de Memphis-meter er maar weer bij, want hij staat nu op gelijke hoogte met Klaas-Jan Huntelaar: 42 goals in Oranje. Maar nog belangrijker: Oranje wint wéér in de blessuretijd van Wales. pic.twitter.com/XzTzIiEXIg — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 14, 2022

Nederland had ook daarna gigantisch veel druk op het doel van Wales, maar miste telkens de benodigde finesse in de laatste fase. Het leek mis te gaan voor Oranje toen Tyrell Malacia aan de andere kant bij een verloren kopduel vol op zijn tegenstander sprong: penalty voor Wales. Bale schoot die in de 92ste minuut feilloos binnen en dacht een punt binnen te halen voor zijn land: 2-2. Niets bleek minder waar, want Oranje scoorde in de eerste tegenaanval via een intikker van Depay: 3-2. Martins Indi had de bal naar voren gepompt en Dumfries bezorgde de bal met een gewonnen kopduel bij de doelpuntenmaker.