België blijft Oranje volgen na nipte overwinning in Warschau

Dinsdag, 14 juni 2022 om 22:36 • Wessel Antes • Laatste update: 22:58

België heeft dinsdagavond wederom weten te winnen van Polen in de Nations League. Na de riante overwinning vorige week (6-1) werd het ditmaal slechts 0-1. Dankzij matchwinner Michy Batshuayi blijven de Rode Duivels uitzicht houden op koploper Nederland in groep 4 van League A.

Nog geen week na de zeperd in Brussel kreeg Polen dinsdagavond de kans revanche te nemen op de Belgen. Hoewel Polen afgelopen zaterdag zonder Lewandowski een goed resultaat behaalde in De Kuip tegen Oranje (2-2), werd de 6-1 blamage drie dagen eerder breed uitgemeten in de Poolse media. Vandaag stond de Poolse-superspits, in tegenstelling tot de wedstrijd in Rotterdam, wel in de basis. Toch waren het de Belgen die vanaf het eerste fluitsignaal de dienst uitmaakten. De eerste grote kans was direct raak. Youri Tielemans leverde een perfecte voorzet op maat af bij Michy Batshuayi. Met een rake kopbal liet de spits Juve-keeper Wojciech Szczesny kansloos achter. 0-1.

Het balbezit percentage van de Rode Duivels bleef hierna gigantisch hoog, wat verder geen doelpunten opleverde in de eerste helft. Eden Hazard dacht nog even de 0-2 te maken, maar werd terecht teruggefloten. Aan de andere kant was Nicola Zalewski dichtbij de gelijkmaker. Lewandowski legde de bal vanaf de achterlijn terug op de jonge Pool, maar Zalewski zag zijn poging de paal schampen. Na rust ging Polen wat gedurfder voetballen, al was de eerste grote kans voor Hazard. Zijn knal verdween echter naast het doel.

Polen werd vervolgens gevaarlijk in countersituaties. Uit een corner kreeg het thuisspelende land een grote kopkans. Kamil Glik, de blonde verdediger die jarenlang voor AS Monaco speelde, zag de bal echter rakelings naast verdwijnen. In het laatste kwart viel invaller Leandro Trossard wederom op gretige wijze in. In de thuiswedstrijd maakte de de buitenspeler van Brighthon twee doelpunten tijdens zijn invalbeurt. Nu zat Szczesny hem in de weg bij een schot vijf minuten voor tijd.