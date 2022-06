V/d Vaart: 'Als je zo'n speler erbij hebt op het WK... hij moet naar Qatar!'

Dinsdag, 14 juni 2022 om 21:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:56

Rafael van der Vaart is zeer lovend over het spel dat Noa Lang op de mat legt tegen Wales. De aanvallende middenvelder verzorgde de openingstreffer in het Nations League-duel, en dat was bovendien zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje. Pierre van Hooijdonk is tegelijkertijd erg positief over het optreden van Vincent Janssen.

Lang sloeg na zeventien minuten bij de eerste gelegenheid direct toe. Jordan Teze onderschepte de bal diep op de helft van Wales, waarna Janssen de vrije aanvaller van Club Brugge vond. Lang dribbelde zich met een pirouette op zestien meter van het doel naar vrijheid en schoot hard binnen: 1-0. In de studio van de NOS is de bijdrage van de creatieveling in de eerste helft niet onopgemerkt gebleven.

Van der Vaart geniet met volle teugen van Lang en wil dat Louis van Gaal een definitieve plek in de WK-selectie voor hem inruimt. “Ik vond dat hij heel slecht begon, maar hij gaat er wel voor. Hij kent totaal geen angst. Hij draait bij zijn treffer ook fantastisch om zijn as heen en hij schoot hem fantastisch binnen. Als je dit soort spelers op de bank hebt zitten tijdens het WK... Hij komt erin en breekt het spel gewoon open. We gaan ons nog dood aan hem ergeren, maar hij moet mee naar Qatar.”

Van Hooijdonk is vooral erg te spreken over Janssen. “Op dit moment is hij geslaagd. Het begin was lastig voor hem; hij begon onwennig. Hij leed een paar keer balverlies, maar daarna straalde hij gretigheid uit. Bij die tweede goal zorgde hij ook dat Gakpo in balbezit kwam. Met een beetje geluk kon hij die 2-0 aantekenen. Hij is gewoon goed aanspeelbaar: als aanspeelpunt heeft hij weinig steken laten vallen. Hij behoudt ook nog eens het overzicht. Ik vind dat hij een goede indruk achterlaat.”