Bezwaren doen UEFA niks: weer nieuw Europees mini-toernooi op komst

Woensdag, 15 juni 2022

De UEFA is bezig met het voorbereiden van een nieuw Europees toernooi dat het Champions League-seizoen moet inluiden. Volgens het Franse L’Équipe is het een toernooi dat vanaf 2024 gespeeld zal worden door de Champions League-winnaar en drie andere grote teams uit Europa. Het lijkt een plan dat tegen het zere been schopt van grote spelers als Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne en vele andere topspelers die zich de afgelopen tijd hebben uitgelaten over te drukke speelschema’s.

Het nieuwe toernooi zal dienen als startsignaal van het Champions League-seizoen en gaat hoogstwaarschijnlijk gespeeld worden in de Verenigde Staten. Gekozen is om te starten in 2024, omdat de Champions League dan ook in een nieuw format gespeeld gaat worden. Dat besluit werd begin mei al bekendgemaakt. Zo gaat onder meer het aantal groepswedstrijden naar acht en wordt de toewijzing op basis van de clubcoëfficiënt stopgezet. In de nieuwe opzet spelen de 36 deelnemende clubs niet langer in een vaste groep, maar treft iedereen acht verschillende deelnemers. De acht beste clubs plaatsen zich vervolgens voor de volgende ronde, de nummers 9 t/m 24 spelen play-offs om een plek bij de laatste zestien.

Het nieuwe Final Four-toernooi waar L'Équipe over schrijft is een vervanger van de Europese Supercup, de wedstrijd die jaarlijks gespeeld wordt tussen de winnaar van de Champions League en de Europa League. Deze Europese Supercup, zoals we die nu kennen, zal voortaan gespeeld worden tussen de winnaar van de Europa League en de winnaar van de Conference League. Eigenlijk wilde de UEFA op voorhand de eindfase van de Champions League in een Final Four-format spelen, maar dat is niet mogelijk. Daarom komt er nu een plan met deze zomerse variant.

Dat de Champions League-winnaar een van de vier deelnemers zal zijn is dus duidelijk. Kandidaten voor de andere drie plekken worden volgens de Franse sportkrant ‘drie zeer succesvolle teams’. Ook kunnen dit teams worden die zich als eerst hebben gekwalificeerd voor de Champions League in hun reguliere nationale competities. Volgens de krant zouden vele clubs en voetbalbonden uit diverse landen het met dit nieuwe toernooi eens zijn. Vooralsnog is het niet bekend of het toernooi ook daadwerkelijk doorgaat. Binnenkort moet een definitieve klap worden gegeven.