Louis van Gaal krijgt kaartje van De Kuip en toont dat aan camera

Dinsdag, 14 juni 2022 om 20:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Louis van Gaal is dinsdagavond in De Kuip gestuit op een kaartje van de stadionmedewerkers. De bondscoach van het Nederlands elftal noemde het Rotterdamse stadion zaterdag nog 'oude troep' en werd dinsdag voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tegen Wales getrakteerd. "Ik was verrast door de espressomachine in onze kleedkamer, met een heel lief kaartje, want ik wist wel dat jij dat zou vragen", zegt Van Gaal tegenover Jeroen Stekelenburg van de NOS.

Van Gaal hield het briefje recht voor de camera, waardoor te lezen was: "Beste meneer Van Gaal, we hopen dat deze koffie u beter zal smaken. Veel plezier en succes vandaag. Team Stadion Feijenoord." De bondscoach vindt het een 'goed' gebaar. "Misschien zijn ze het wel eens met me", glimlacht de keuzeheer. Over het veld heeft hij als bekend niets te klagen. "En dat is het belangrijkst, naast de fans."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Opvallend is dat Frenkie de Jong als enige speler in de basis blijft tegen Wales. "Ik heb gevraagd of hij wilde spelen, of niet. En hij wilde spelen, dus ja. Ik heb wel gezegd dat hij wel moet aangeven wanneer hij zich vermoeid voelt. Heel veel spelers lopen de laatste benen, maar de trainer wil ook winnen. In dit elftal betekent het meespelen van Frenkie dat je onder de druk uit kan spelen, dat is heel belangrijk. En hij is de baas op het middenveld, dus hij coacht ook de andere twee op het middenveld. Wij verwachten Wales met drie middenvelders, dus Cody (Gakpo, red.) is de nummer 10." Vorige week was dat Noa Lang, weet Jeroen Stekelenburg. "Dat is een slimme vraag, maar ik wil ze graag allebei zien op 10."

Lang speelt daarom als aanvaller naast Vincent Janssen, die na vijf jaar terugkeert. "Het is een examen, maar niet alleen voor Vincent Janssen", zegt Van Gaal. "Eén kans? Als jij dat zo wil opvatten... Ik kan hem ook in september ook uitnodigen, maar het ligt aan hoe hij zich vanavond laat zien. Zo simpel is het. Het is topvoetbal, dus je wordt beoordeeld. Zijn concurrent is bijvoorbeeld Brian Brobbey. Die heb ik bij Jong Oranje gelaten, omdat zij zich moesten kwalificeren. Dat is allemaal gelukt, dus ik ben een blij mens."