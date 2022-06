Girondins Bordeaux wordt keihard aangepakt en moet naar amateurs

Dinsdag, 14 juni 2022 om 20:50 • Wessel Antes • Laatste update: 21:18

Girondins Bordeaux wordt vanwege de financiële wanorde bij de club teruggezet naar de amateurs. De zesvoudig kampioen van Frankrijk speelt na de degradatie in de Ligue 1 komend seizoen niet in de Ligue 2, maar door de straf op het derde niveau in de Championnat de National 1. De DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), de financiële waakhond van de Franse voetbalbond, sprak die straf dinsdag uit. Bordeaux heeft volgens Franse media een schuld van 40 tot 45 miljoen euro.

Het is de volgende klap die Bordeaux moet verwerken na de sportieve degradatie in het afgelopen Ligue 1-seizoen. Ook op financieel vlak leverde de club in de afgelopen jaren wanprestaties en daar wordt het nu voor gestraft. Les Girondins hebben zeven dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het besluit. Wanneer dit beroep wordt afgewezen zal de ploeg inderdaad afdalen naar het hoogste amateurniveau in Frankrijk. In het afgelopen seizoen speelde Javairô Dilrosun op huurbasis voor Bordeaux.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van oudsher is Bordeaux een grote club binnen Frankrijk, maar de laatste jaren daalde de club steeds verder af op de ranglijst, met een laatste plaats afgelopen seizoen als dieptepunt. Bordeaux werd zes keer landskampioen (voor het laatst in 1992) en won vier keer de de Franse beker. In de jaren tachtig nam de club vaak deel aan de grote internationale toernooien. Vanaf het seizoen 1992/93 stond onder anderen Zinédine Zidane vier jaar onder contract bij de club. Met internationals als Wim Kieft, Richard Witschge en Stanley Menzo had de club in het verleden ook Nederlands lijntjes.

Waakhond DNCG sprak zich dinsdag ook uit over de andere onderzochte clubs. Lille OSC en Saint-Étienne zijn de inspectie zonder problemen doorgekomen. Laatstgenoemde club degradeerde afgelopen seizoen uit de Ligue 1 en wordt vermoedelijk overgenomen. Ook twee clubs die uitkomen op het tweede niveau kwamen er goed vanaf: supporters van Amiens SC en Caen hoeven niet meer te vrezen voor een straf.