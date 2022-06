Vincent Janssen na vijf jaar terug in Oranje; Van Gaal ‘passeert’ Schouten

Dinsdag, 14 juni 2022 om 19:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:28

Vincent Janssen maakt dinsdagavond tegen Wales zijn rentree voor het Nederlands elftal. De spits van Monterrey CF staat in de Nations League-wedstrijd in de basis en speelt zijn eerste interland sinds 10 oktober 2017 (toen Oranje met 2-0 won van Zweden en vervolgens toch uitgeschakeld was in de WK-kwalificatie). Louis van Gaal keert als verwacht terug naar zijn 'schaduwelftal', met daarin ook Bruno Martins Indi. Frenkie de Jong is de enige speler die blijft staan, waardoor Jerdy Schouten zijn plek in het 'B-elftal' verliest.

Voor Martins Indi was het zelfs al meer dan vijf jaar geleden dat hij in de basis stond van het Nederlands elftal, voor het laatst op 4 juni 2017 in de oefeninterland tegen Ivoorkust (5-0 winst). De verdediger van AZ viel vorige week wel al kort in tegen Wales (1-2 winst) en had zijn rentree dus al gemaakt. Martins Indi zal dinsdag in ieder geval niet gaan samenspelen met Jurriën Timber en Nathan Aké, die door Van Gaal naar de tribune zijn verwezen.

Van Gaal verklapte al dat Janssen aan het startsignaal zou verschijnen dinsdag, evenals Matthijs de Ligt en Jasper Cillessen. De doelman van Valencia lijkt in het huidige keepersbestand - Justin Bijlow is nog niet fit genoeg voor deze interlandperiode - de nummer één van Oranje, maar moest tegen Polen verstek laten gaan vanwege een lichte blessure. Mark Flekken stond daarom onder de lat.

Door het passeren van Timber en Aké bleven er naast De Ligt en Martins Indi niet al te veel opties over. Van Gaal kiest voor Jordan Teze als derde centrumverdediger en houdt Stefan de Vrij, die al in de basis stond tegen Polen, achter de hand. De controle op het middenveld wordt bewaakt door De Jong en Teun Koopmeiners, waardoor Schouten niet terugkeert in het elftal. Van Gaal gaf in Wales aan niet tevreden te zijn over de middenvelder van Bologna. Janssen krijgt in de aanval steun van Cody Gakpo en Noa Lang, die ook in Wales samen startten.

Opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer, Teze, De Ligt, Martins Indi, Malacia; Frenkie de Jong, Koopmeiners; Lang, Gakpo; Janssen.