Pasveer geeft Onana flinke schop na: ‘Geen echte topsporter’

Dinsdag, 14 juni 2022 om 18:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:18

Remko Pasveer heeft geen goed woord over voor de manier waarop André Onana zich afgelopen seizoen gedroeg bij Ajax. De 38-jarige goalie stoorde zich aan de egoïstische houding van zijn collegadoelman, die in november terugkeerde van zijn dopingschorsing. "André trok na zijn schorsing zijn eigen plan, zei niet zoveel en daar hadden sommige jongens ook last van", zegt Pasveer in gesprek met Helden Magazine.

Maarten Stekelenburg raakte heel vroeg in het seizoen geblesseerd, waarna Pasveer vanaf eind augustus de eerste keeper onder Erik ten Hag was. Toen ook Pasveer geblesseerd raakte, koos de inmiddels vertrokken coach voor Onana. Opvallend was dat het aantal tegengoals gigantisch toenam vanaf het moment dat de Kameroener het doel ging verdedigen. "Als je niet alleen met jezelf bezig bent, maar ook met je achterhoede, dan komt die bal misschien niet in de buurt van het doel", zoekt Pasveer naar een verklaring.

"André heeft enorm veel talent, heeft een goede fase meegemaakt bij Ajax, maar was op het laatst vooral met zichzelf bezig", aldus Pasveer. "Ik kan alleen oordelen over wat ik heb gezien. En dan vind ik niet dat hij een echte topsporter is, maar misschien was dat voor de dopingzaak heel anders. Hij is in mijn ogen niet iemand die alles wil doen om beter te worden."

Ook de supporters van Ajax namen aanstoot aan de houding van Onana, die in zijn laatste duel tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) uitgefloten werd door zijn eigen publiek. Na afloop weigerde de goalie de fans te bedanken en zei hij voor de camera van ESPN: "I don't give a shit", over het publiek. Het leidde tot behoorlijk wat ophef in Amsterdam en werd het einde van Onana onder de lat bij Ajax. Stekelenburg keerde in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (2-1 verlies) terug. Onana zat volgens Ten Hag vanwege een liesblessure niet bij de selectie, en kwam daar het restant van het seizoen ook niet meer bij. Onana lijkt transfervrij op weg naar Internazionale, al is die transfer nog steeds niet bevestigd, terwijl Pasveer nog een seizoen vastligt bij Ajax.