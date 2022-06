United bevestigt interesse met eerste aanbieding voor Christian Eriksen

Dinsdag, 14 juni 2022 om 18:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:07

Erik ten Hag wil serieus werk maken van de komst van Christian Eriksen, meldt the Athletic. De middenvelder van Brentford heeft een eerste aanbieding van Manchester United in beraad. Eriksen kan transfervrij worden ingelijfd, daar hij aan het einde van de maand uit zijn contract loopt. De Deense middenvelder tekende afgelopen winter bij het als nummer dertien geëindigde Brentford, dat zich mede door zijn komst vrij eenvoudig handhaafde. De interesse nam de afgelopen weken dan ook toe.

Eriksen is in Engeland ijzersterk teruggekeerd van zijn hartproblematiek en lijkt zich op te kunnen maken voor een stap hogerop. Desondanks houdt men bij Brentford goede hoop op een langer verblijf van de spelmaker. "Ik had graag gezegd dat het honderd procent zeker was, maar ik ben ervan overtuigd dat er een goede kans is dat hij het shirt van Brentford volgend seizoen weer draagt", zei manager en landgenoot Thomas Frank. The Bees hopen dat de connectie tussen de twee Denen de doorslag geeft voor een langer verblijf in het Brentford Community Stadium.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

The Athletic acht de kans echter groter dat de toekomst van de middenvelder elders ligt. Vorige maand gaf Eriksen bovendien zelf aan verschillende opties in overweging te hebben. Zo gaf de voormalig Ajacied aan graag weer in de Champions League te willen spelen. Eriksen trainde voor zijn komst naar Brentford mee bij de beloften van Ajax, de club die hij tussen 2010 en 2013 diende. Nu zou het dus alsnog tot een samenwerking kunnen komen tussen Ten Hag en Eriksen, daar Manchester United de rechtspoot een eerste aanbieding heeft gedaan.

Eriksen kwam afgelopen seizoen tot elf wedstrijden in de Premier League namens Brentford, waarvan tien als basisspeler. Daarin wist hij eenmaal te scoren en leverde hij vier assists. Na zijn hartstilstand op het EK mocht Eriksen niet meer in Italië spelen en werd zijn contract bij Internazionale ontbonden. Verschillende clubs toonden interesse, waarbij Brentford aan het langste eind trok. In West-Londen kwam Eriksen in een Deense enclave terecht. Naast manager Thomas Frank staan ook Jonas Lössl, Mads Bech Sørensen, Mathias Jørgensen, Mads Roerslev, Mathias Jensen en Christian Nørgaard er onder contract.

Naast de interesse in Eriksen geldt Frenkie de Jong nog altijd als topprioriteit ter versterking van het middenveld. Met het vertrek van onder meer Paul Pogba en Nemanja Matic is Ten Hag gebaat bij nieuwe kwaliteitsimpulsen. Donny van de Beek kan om die reden opnieuw rekenen op een flinke concurrentiestrijd. Enkele weken geleden meldde Daily Mirror al dat er interesse was van United in Eriksen. Dat nieuws is nu dus bekrachtigd met een eerste aanbieding. United is komend seizoen overigens niet terug te vinden in de Champions League. The Mancunians eindigden als zesde en komen daarmee uit in de groepsfase van de Europa League.