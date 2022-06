Belgische pers leert Danny Buijs meteen kennen: ‘Aard van het beestje’

Danny Buijs is officieel gepresenteerd als trainer van KV Mechelen. De opvolger van Wouter Vrancken heeft een contract getekend voor onbepaalde tijd. Buijs zal op 20 juni zijn eerste veldtraining verzorgen. Dat doet hij samen met de technische staf die voorheen ook met Vrancken samenwerkte. “De volkse sfeer die bij deze club heerst, die past perfect bij mij”, vertelt Buijs tijdens zijn eerste persmoment.

“Ik heb intensieve gesprekken gevoerd met de club en de klik was er meteen. Na die gesprekken heb ik twee wedstrijden bezocht in de play-offs, wat ik trouwens een raar format vind”, lacht de Nederlander in het bijzijn van zijn vrouw. “Die wedstrijden hebben me wel echt over de streep getrokken. Toen ik de eenheid zag tussen de spelers en de supporters nadat ze in die laatste wedstrijd verloren van KAA Gent, dat is voor mij nog belangrijker dan de resultaten. Dat bewaakt echt de cultuur van deze volksclub.”

"De eenheid tussen fans en spelers is nog belangrijker dan de resultaten" Mooie woorden tijdens de eerste persconferentie van Danny ??#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/cuXA9XydPQ — KV Mechelen (@kvmechelen) June 14, 2022

Buijs kreeg de vraag zichzelf voor te stellen als trainer. “Ik ben een coach die staat voor hard werken en ik ben temperamentvol. Dat laatste is echt de aard van het beestje, dat zal er nooit helemaal uitgaan. Jullie zullen er zeker kennis meemaken”, grapte de 39-jarige oefenmeester. Over zijn doelstellingen kon hij nog niet veel kwijt. “Ik ambieer net als mijn voorganger Vrancken, om aanvallend en vermakelijk voetbal te spelen. Maar je bent wel afhankelijk van het spelersmateriaal en daar is nu nog geen duidelijkheid over. Daarom kan ik ook nog geen doelstellingen uitspreken, alleen dat we zo hoog mogelijk willen eindigen natuurlijk.”

Dat zijn temperament hem in de weg gaat zitten is Buijs niet bang voor. “Ik de Diego Simeone van Nederland? Ach, dat etiket wordt al te makkelijk op mij geplakt. Dat temperament is ook een kracht van mij. Er is niks mis mee om je team fanatiek te coachen. Maar ik zal ook hier fouten maken, dat geeft aan dat trainers ook maar mensen zijn.” Voor de Nederlander is de relatie met de supporters een van de belangrijkste dingen bij de club. “Ik zal de spelers altijd aanmoedigen om, ongeacht het resultaat, de relatie met onze fantastische aanhang te onderhouden. Een simpele handtekening of een selfie is een klein gebaar dat een groot verschil kan maken.”

Buijs is zich bewust van de taak die hem te wachten staat bij de uiteindelijke nummer vier van het afgelopen seizoen. "Ik besef dat Wouter hier wat heeft neergezet. Daarom heb ik, op mijn initiatief en met de toestemming van de clubleiding, vooraf met hem over KV Mechelen gesproken. Daar hoop ik mijn voordeel mee te doen. Wouter stond voor attractief voetbal. Dat hoop ik ook te laten zien. Mijn statistieken bij Kozakken Boys tonen aan dat we aanvallend voetbal brachten. Bij Groningen was dat een ander verhaal, omdat ik er afhankelijk was van het beschikbare spelersmateriaal. Bij Mechelen hoop ik de lijn van mijn voorganger door te zetten.”