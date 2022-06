Hoever in trek bij Nederlandse top: PSV in gesprek met veelzijdige verdediger

Dinsdag, 14 juni 2022 om 16:11 • Laatste update: 17:11

Na Ajax heeft ook PSV belangstelling in Ki-Jana Hoever. De verdediger van Wolverhampton Wanderers moet in Eindhoven als versterking dienen voor de achterste linie. Volgens Voetbal International zijn de gesprekken over de mogelijke komst van de Nederlander reeds gestart. De twintigjarige Hoever zou the Wolves ruim tien miljoen euro moeten opleveren. De rechtsback doorliep de volledige jeugdopleiding van Ajax, voor hij in augustus 2018 naar Engeland vertrok. De Amsterdammers hebben naar verluidt ook belangstelling bij de jeugdinternational van Oranje.

In de zomer van 2020 nam Wolverhampton de rechtsback over van Liverpool voor datzelfde bedrag van tien miljoen euro. Tot nu toe kwam Hoever 25 keer in actie voor de club. Hij werd recent publiekelijk vermaand door trainer Bruno Lage die vindt dat de geboren Amsterdammer zowel fitter als professioneler moet worden. Volgens The Athletic heerst er binnen de club nog wel het vertrouwen dat de jeugdinternational van Oranje dit kan oppakken. Hoever ligt tot medio 2025 vast. Bij PSV wordt hij gezien als mogelijkheid voor zowel de rechtsbackpositie als centraal achterin. Afgelopen seizoen kwam hij tot tien wedstrijden in de hoofdmacht van Wolverhampton, waarvan acht in de Premier League.

Hoever vertrok op zestienjarige leeftijd naar Engeland. Hij had nog geen professioneel contract en was daardoor goedkoop op te pikken door Liverpool. Vanaf december 2018 mocht hij met het eerste elftal meetrainen en in januari 2019 maakte hij zijn professionele debuut voor The Reds. "Ik was verbaasd dat ik een contract aangeboden kreeg van Ajax, omdat ik al langer het gevoel had dat ik niet werd gewaardeerd hoe ik vond dat ik gewaardeerd moest worden. Dat ik dan een half jaar later mijn debuut maakte in Liverpool 1, zegt ook wel dat ik in elk geval klaar was voor de Onder 19 van Ajax, denk ik", vertelde Hoever in gesprek met Voetbal International over zijn toenmalige vertrek.

Ook de Amsterdammers hebben interesse in de diensten van Hoever. Ajax zag rechtsback Noussair Mazraoui transfervrij naar Bayern München vertrekken en lijkt dus extern op zoek naar een vervanger. Eerder werd er gedacht dat de club dit intern zou oplossen met Devyne Rensch, Youri Regeer en Liam van Gelderen. De laatstgenoemde is inmiddels vertrokken naar FC Groningen. Bij PSV fungeerde Mauro Júnior het grootste gedeelte van het seizoen als rechtsback. De Braziliaan ontwikkelde zich stormachtig en heeft zich bij verschillende clubs in de kijker gespeeld. Phillipp Mwene was door een blessure langdurig uitgeschakeld.