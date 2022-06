Mbappé zat Real met ultiem charmeoffensief bijna opnieuw dwars

Dinsdag, 14 juni 2022 om 15:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:07

Aurélien Tchouaméni is officieel gepresenteerd bij Real Madrid. De middenvelder heeft een contract getekend tot 2028 en kan de club inclusief bonussen meer dan honderd miljoen euro gaan kosten. Bij zijn presentatie onthulde Tchouaméni bijna te zijn overgehaald door Kylian Mbappé. Laatstgenoemde hoopte zijn landgenoot met een charmeoffensief naar Paris Saint-Germain te lokken, maar moest toezien hoe Real dit keer wel aan het langste eind trok. Eerder liep De Koninklijke een blauwtje bij Mbappé, die onlangs een mondeling akkoord met de Spaanse eliteclub bijtekende bij PSG.

Met de komst van Tchouaméni wordt de Franse enclave bij Real flink uitgebreid. De middenvelder is na Ferland Mendy, Karim Benzema en Eduardo Camavinga de vierde Fransman in de selectie van de Champions League-winnaar. In totaal telt het elftal van Carlo Ancelotti zes Franstalige spelers. Benzema zal Tchouaméni voornamelijk helpen bij zijn inburgering, zo klinkt het in de Spaanse media. De spits zal hem begeleiden bij zijn eerste stappen in het wit. “Ik ben zo blij om hier te zijn. Het is een droom die uitkomt om bij Real Madrid te tekenen. Dit is de beste club ter wereld. We gaan heel hard werken om prijzen te winnen en iets toe te voegen aan de geschiedenis van deze club", sprak de Fransman bij zijn presentatie.

Tchouaméni gaat bij Real spelen met rugnummer 18. Een bewuste keuze, zo vertelt hij dinsdag. "Ik heb altijd met nummer 8 gespeeld, maar dat nummer is van Toni Kroos. Daarom heb ik maar voor 18 gekozen. Dat komt er het dichtst bij in de buurt", aldus de middenvelder, die aan belangstelling niks te klagen had. "Er waren veel clubs met interesse, maar toen Real Madrid zich meldde, heb ik mijn zaakwaarnemer direct gezegd dat ik naar Spanje wilde. Mijn prijskaartje? Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Ik doe gewoon mijn best op het veld en wat ik heb gekost interesseert mij niet." In totaal is met de transfer ruim honderd miljoen euro gemoeid. Dat bedrag is inclusief twintig miljoen euro aan prestatiebonussen.

Mbappé

De Frans international had tevens de mogelijkheid om naar Paris Saint-Germain te gaan en had zelfs een aanbieding in beraad van de Franse eliteclub, maar heeft vanaf het begin zijn voorkeur uitgesproken voor Real. PSG was zelfs bereid om meer te betalen dan Real. Een week geleden trok de club de stekker uit de onderhandelingen. Bijna had Mbappé roet in het eten gegooid voor Real. "Kylian had besloten om in Parijs te blijven en wist dat ik zou vertrekken bij Monaco", zegt Tchouaméni. "Hij wilde weten of ik naar PSG wilde komen, maar ik zei dat ik naar Real Madrid wilde vertrekken. En dat begreep hij wel. Ik wil mijn stempel drukken op de geschiedenis van de club en Real Madrid is de beste plek voor mij om te zijn."

Tchouaméni komt bij Real dus een aantal landgenoten tegen. Onder meer de ontwikkeling van Camavinga heeft hem flink doen verbazen. "We kunnen zien hoe hij hier bij de beste club ter wereld is verbeterd. Camavinga is erg blij dat ik hier ben. Wat Benzema betreft, hij is de beste spits ter wereld. Toen de onderhandelingen in een vergevorderd stadium waren, belde hij me en vertelde me hoe alles werkt bij Real Madrid. Ik heb geluk dat ik ze hier bij me heb. Een paar weken geleden heb ik met de trainer gesproken om hem naar zijn mening te vragen en hij was erg aardig. Hij vertelde me dat als ik me wilde blijven verbeteren en een van de beste middenvelders ter wereld wilde worden, ik naar Real Madrid moest gaan."