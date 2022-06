Man van 17 miljoen: ‘Ik liep stage bij Ajax en werd niet aangenomen’

Voor de aftrap van het seizoen 2019/20 sprak Voetbalzone in samenwerking met adidas met vier van de grootste talenten op de Nederlandse velden. De beloftes blikten in deze interviews terug op hun nog prille carrière en plaatsten voorzichtig alvast een stip op de horizon onder het mom #DareToCreate. Wat is er een kleine drie seizoenen later terechtgekomen van hun grote ambities en torenhoge verwachtingen? In 1001 nacht later maakt Voetbalzone de balans op en kijkt of de plannen van de mannen nauwkeurige voorspellingen of zwoele sprookjes waren. In het laatste deel van dit vierluik: Myron Boadu, de jonge spits die via de Premier League de wereld wilde veroveren.

“Ik had eerst niks met voetballen”, zegt een nog achttienjarige Boadu tegen de camera. Hij begon met voetballen door zijn broer, maar was niet direct de goaltjesdief die hij later werd. “Ik was meer de jongen van de mooie steekpassjes, ik kon nog niet goed afmaken.” Kleine Boadu kwam terecht bij de Amsterdamse voetbalclub Buitenveldert. “Toen wist ik dat ik profvoetballer zou worden. Ik liep ook nog stage bij Ajax. Niet aangenomen. Toen pikte AZ me op.”

Wanneer de spits zijn dromen schetst, bestaat zijn professionele loopbaan nog voornamelijk op papier. Al sinds 2017/18 zit hij bij de selectie van AZ. Door een ernstige knieblessure mist hij echter nagenoeg het hele seizoen. Het seizoen erop moet de doorbraak van Boadu worden. Hij scoort driemaal in de eerste vijf wedstrijden en geeft twee assists, tot hij ongelukkig ten val komt tegen Feyenoord en zijn enkel breekt. “Dat was het moeilijkste moment. Dat je na een paar maanden weer geblesseerd raakt. Dan twijfel je wel aan jezelf.”

Het moment net voor de val waarbij Boadu zijn enkel breekt

Op het einde van het seizoen deed hij nog drie keer kort mee, maar de definitieve bevestiging van zijn talent moet opnieuw uitgesteld worden. Tijdens het komende seizoen wil Boadu zich laten zien: “Ik wil kampioen worden met AZ en het leuk doen in Europa. Dan via een club als Everton naar mijn droomclub Manchester United. Als ik daar leuke dingen heb gedaan misschien nog naar Spanje, naar Barcelona, Real Madrid of Atlético.” De aanvaller wil AZ twintig tot dertig miljoen opleveren, maar durft ook groter te dromen. “De hoogste transfersom die voor mij betaald wordt? 120 miljoen, hoop ik.”

Reuzendoder

Direct na zijn terugkeer bewijst Boadu wat AZ de afgelopen twee jaar heeft gemist. Hij beslist de terugwedstrijd van de eerste kwalificatieronde voor de Europa League met een goal en twee assists tegen het Zweedse Häcken. Hij scoort en assisteert ook eenmaal in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard. AZ, het ‘kleine broertje’ dat dit seizoen definitief wil aanhaken bij de traditionele top drie, blijkt in de eerste seizoenshelft een reuzendoder met Boadu als speerpunt. Hij scoort tijdens overwinningen tegen zowel Feyenoord, PSV (twee goals) als Ajax, allemaal in uitwedstrijden.

Tussendoor mag de snelle spits zijn debuut maken in het grote Oranje, in november. Ook Estland valt in deze wedstrijd ten prooi aan het doelpunteninstinct van Boadu. Daarnaast helpen drie goals in de groepsfase van de Europa League AZ een ronde verder. Vooral zijn samenwerking met maatje Calvin Stengs valt op. Die vindt dat de goaltjesdief zijn transferambitie al heeft waargemaakt: “Hij is nog zo jong en scoort in Nederland en Europa. Daar willen clubs voor betalen. Dat moet wel meer dan 25 miljoen zijn”, vertelt hij NOS. In de tweede seizoenshelft wil het succesvolle duo zich dan ook meten met de top.

Stengs en Boadu vieren de winnende goal van de spits tegen Ajax

Dat het seizoen vanwege de Corona vroegtijdig wordt beëindigd, is een zware dobber voor AZ. Op doelsaldo wordt Ajax de Champions League ingestuurd. De Alkmaarse club verslaat enkele weken eerder de Amsterdamse concurrent nog met 0-2, Boadu scoort opnieuw. In de Europa League gaat AZ samen met Manchester United door, maar is in de volgende ronde het Oostenrijkse LASK te sterk. Boadu, met 20 goals in 39 wedstrijden, ziet zichzelf aan het eind van dit seizoen wel terug in de lijst met 80 genomineerden voor de Europese Golden Boy Award. Het talent staat op de kaart, maar Wim Kieft adviseert hem en Stengs in zijn column voor De Telegraaf om nog een jaar te blijven: “Voor de liefhebbers, maar ook voor de spelers zelf. Met nog een jaar ervaring kunnen ze misschien nog een grotere stap maken.”

Nog een jaar rijpen

Ondanks de Europese belangstelling, besluit hij samen met Stengs nog een jaar te blijven om nieuw succes na te jagen in Alkmaar. De nummer negen van AZ begint moeizamer aan 2020/2021. De Champions League-kwalificatie strandt in de derde ronde tegen Dinamo Kiev, Boadu kan het verschil niet maken. In de competitie scoort hij wel direct twee keer, maar daarna staat volgt een droogte van enkele maanden. De echte test komt in januari weer.

De eerste maand van het nieuwe jaar speelt AZ binnen dertig dagen tegen de traditionele top drie. Boadu scoort niet in de gewonnen uitwedstrijden tegen PSV en Ajax. Tussendoor is hij met twee goals in de sensationele uitzegen tegen Feyenoord wél de grote man. Niet veel weken later overtreft hij dit kunstje door een hattrick te maken, als de Rotterdammers ook in Alkmaar worden verslagen. De enige smet is dat Boadu in zes wedstrijden Europa League niet betrokken geraakt bij een doelpunt voor De Kaasboeren, die het Europese avontuur teleurstellend zien eindigen.

Ook in de competitie levert Boadu niet zoals het vorige seizoen. Sinds zijn debuut scoorde hij tien keer in elf ‘topwedstrijden’, maar tegen de kleintjes wil het niet vlotten. Henk Spaan is kritisch in zijn rubriek in Het Parool: “Moet Ajax daar vijftig miljoen voor neertellen? Hij moet eerst bewijzen dat hij geen kansen van twee meter blijft missen.” In maart mag Boadu mee naar het EK Onder-21. De groepsfase eindigt hij met een goal, maar twee maanden later beslist de AZ-spits eigenhandig het duel met Frankrijk door dubbel doel te treffen. Oranje moet na de halve finale tegen Duitsland het toernooi jammerlijk verlaten (1-2).

Twee goals van Boadu tegen Frankrijk helpen Jong Oranje naar de halve finale van het EK

De volgende stap

De absolute top lijkt inmiddels afgehaakt voor Boadu, maar met een knappe derde plek voor AZ en 15 goals in 31 competitiewedstrijden, lonkt de stap naar het buitenland. AS Monaco overtuigt twintigjarige Amsterdammer ervan om de nieuwe aanvalsleider te worden. De club maakt zo’n zeventien miljoen over naar Alkmaar. Zijn eerste seizoen start echter uiterst stroef. Na enkele wedstrijden zonder doelpunten wordt de spits wisselspeler, waarna het steeds moeilijker wordt om zijn stempel te drukken.

Uiteindelijk scoort hij zijn eerste goal. Onvermijdelijk is PSV opnieuw het slachtoffer. De ploeg waar Boadu in Nederland al zo graag tegen scoorde, deelt een Europa League-poule met de Monegasken. Met die winnende goal laat de jonge aanvaller zien belangrijk te zijn, maar wanneer hij in de tweede wedstrijd tegen de Eindhovenaren grote kansen mist, rijst de kritiek weer: “Jonge spelers in het buitenland verdienen een aanpassingsperiode, maar zijn technische tekortkomingen hebben niets met een andere cultuur te maken. Sportief is Boadu bezig zijn eerste stappen naar de vergetelheid te maken”, oordeelt Valentijn Driessen hard in zijn column.

Boadu viert zijn goal tegen PSV met teamgenoten van Monaco

Boadu is dit seizoen verre van beslissend. Pas nadat hij enkele weken mist door een hamstringblessure, bewijst de aanvaller tegen het einde van de cyclus weer zijn waarde. Met drie goals tegen FC Metz, Stade Rennes en Saint-Étienne pakt hij belangrijke punten in de strijd om een Champions League-ticket, maar zijn eerste jaar in het buitenland kan de spits niet bekoren: “Ik dacht dat ik elke wedstrijd zou scoren, zoals in Nederland. Maar tegenstanders spelen vaak met vijf verdedigers tegen ons en fysiek zijn ze zo sterk”, analyseert hij.

Is Boadu een typisch voordeel van een jonge speler die iets te veel indruk maakte? De verwachtingen en druk waren groot, maar de reuzendoder leek hier in de Eredivisie immuun voor te zijn. In Monaco moet hij zich aanpassen, waar misschien verwacht werd dat hij ook hier de druk de baas zou zijn. Zijn trainer ziet gelukkig vooruitgang: “We hadden laatst een zware training, normaal zou hij kapot zijn geweest. Nu zei hij op het einde: ‘Nee trainer. Niet nu al. Het zou een zware sessie zijn.’” Door zijn goals op belangrijke momenten oogde Boadu onsterfelijk, maar wanneer dat wegvalt, staat er een fragiele spits die nog veel moet leren. Zijn eerste transfer was veelbelovend. Hij kan dan ook nog een stap maken, maar de gedroomde 120 miljoen lijkt niemand te gaan neertellen voor Myron Boadu.